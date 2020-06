Xác định giá khởi điểm khu “đất vàng” trăm tỷ ven biển từng giao cho con ông Trần Bắc Hà

Ngày 13/6, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, lãnh đạo tỉnh này đã quyết định giá khởi điểm phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu đất K200 (ở đường An Dương Vương, TP.Quy Nhơn, Bình Định) trên 218,7 tỉ đồng.

Đây là khu đất từng được giao cho hai công ty của hai người con ông Trần Bắc Hà – cố Chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV, cùng một doanh nghiệp khác làm dự án Khu phức hợp Khách sạn, Thương mại và Căn hộ cao cấp Thiên Hưng.

Trước đó, tháng 4, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định ký Quyết định ban hành tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án tại khu đất K200.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao Sở TNMT lập phương án đấu giá, trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện ký hợp đồng đơn vị đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Theo tiêu chí đấu giá do UBND tỉnh Bình Định đưa ra, khu đất K200 có diện tích 10.775,6 m2, mục đích sử dụng đất là xây dựng Khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại, dịch vụ.

Hình thức sử dụng đất nhà nước cho thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất 50 năm, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo giá do UBND tỉnh Bình Định quyết định.

Đặc biệt, tổng vốn đầu tư tối thiểu để thực hiện dự án (không bao gồm tiền thuê đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất) là 2.500 tỷ đồng.

Khu đất K200 nằm sát biển Quy Nhơn.

Được biết, khu "đất vàng" K200 từng là đất quốc phòng do Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quản lý. Sau khi Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trả lại cho địa phương quản lý, UBND tỉnh Bình Định đã chuyển mục đích đất dịch vụ để làm dự án thuộc khu Đô thị -Thương mại - Dịch vụ phía Tây đường An Dương Vương.

Năm 2017, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư cho liên danh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Hưng (do bà Trần Lan Phương, con gái ông Trần Bắc Hà, cố Chủ tịch HĐQT BIDV, làm chủ), Công ty CP Tập đoàn An Phú (do ông Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà, làm chủ tịch HĐQT) cùng một doanh nghiệp khác thực hiện dự án Khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng trên diện tích đất khoảng 10.840m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng tại khu đất K200.

Tuy nhiên, tháng 7/2018, UBND tỉnh Bình Định đã ra quyết định thu hồi chủ trương đầu tư dự án này với lý do chủ đầu tư không triển khai như đúng cam kết. Hiện, khu đất K200 đang được tỉnh Bình Định chuẩn bị đấu giá, kêu gọi chủ đầu tư.

