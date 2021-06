The Matrix One “hút” khách nhờ lực đẩy của công trình trọng điểm

Trong báo cáo nhận định thị trường 2021, Colliers Việt Nam đã đưa ra một dự báo, “do nhu cầu ngày càng tăng và sự phát triển của cơ sở hạ tầng, giá bán căn hộ tại Hà Nội năm 2021 dự kiến sẽ tăng khoảng 7% so với năm 2020”. Người mua đang có sự quan tâm đặc biệt đối với các dự án thuộc phân khúc trung cấp và cao cấp ở khu Tây Hà Nội bởi nhiều lợi điểm vị trí.

The Matrix One thừa hưởng trọn vẹn hệ thống giao thông và hạ tầng hiện đại tại khu vực phía Tây.

Đặc biệt, việc 5 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang và Vĩnh Phúc vừa trình Thủ tướng, xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 với vốn đầu tư 135.000 tỷ đồng không chỉ có tác động lâu dài đến đời sống kinh tế - xã hội mà còn tạo lực đẩy với các dự án BĐS có thể kết nối thuận tiện với siêu dự án này, điển hình là khu Tây.

Theo thiết kế, dự án trọng điểm quốc gia này gồm 6 làn xe cao tốc với mặt đường rộng từ 90 - 135m, chiều dài toàn tuyến là 136,6km; điểm đầu nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai và trong đoạn đường dài 56,6 km đi qua Hà Nội có nút giao với Quốc lộ 32, cắt qua đại lộ Thăng Long.

Dự án The Matrix One nằm trong quần thể tổ hợp tiện ích đa tầng hạng A phía Tây Hà Nội.

Đại Hải - phụ trách một team môi giới ở khu Tây Hà Nội chia sẻ: “Các dự án có thể kết nối thuận tiện với những nút giao như đại lộ Thăng Long sẽ hưởng lợi lớn. Trên thực tế, trong tháng 5, nhóm tôi đã chốt được kha khá giao dịch ở khu Nam Từ Liêm”. Kể về một vụ “chốt deal” từ xa mà theo anh là lần đầu tiên có được, anh Hải hào hứng:

“Một khách hàng ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh điện thoại cho biết đang cách ly trong vùng dịch nhưng vẫn muốn tìm hiểu về các dự án có thể kết nối thuận tiện với đường vành đai 4. Sau khi tôi giới thiệu dự án hạng A The Matrix One ở mặt đường Lê Quang Đạo, cách đại lộ Thăng Long vài trăm mét, vị khách đặc biệt chốt ngay 1 căn 86m2 cho cậu con trai vừa thi đỗ vào 1 công ty đa quốc gia chỉ cách The Matrix One chưa đầy 1km”.

Các căn hộ tại The Matrix One sở hữu tầm view panorama “triệu đô” thu trọn cảnh sắc.

Theo Hải, khách hàng cao cấp giờ rất “nhạy tin”. Chẳng hạn như vị khách mua căn hộ tại The Matrix One hiểu rõ về dự án như trong lòng bàn tay còn đùa rằng, mua căn hộ tại dự án sắp bàn giao để khi Thuận Thành sạch bóng Covid cũng là lúc đón tin vui nhận nhà cho may mắn. “Nghe khách kể vanh vách Vành đai 4 sẽ vượt sông Hồng, sông Đuống, sông Cầu ra sao; đi qua các huyện Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành quê anh ấy như thế nào đủ biết đó là những khách hàng rất tinh”.

Đây cũng là lý do mà Đại Hải tin rằng, “chỉ cần khách thấy phù hợp về vị trí là ok, bởi giá trị nội tại từ chất lượng đến không gian sống và tiện ích của The Matrix One đủ để thuyết phục những người khó tính nhất”.

Kỳ vọng của Hải là có căn cứ vì đường Vành đai 4 chạy qua hàng chục khu công nghiệp, khu đô thị lớn. Khi tuyến cao tốc này hoàn thiện, các chuyên gia làm việc ở các khu công nghiệp từ Vĩnh Phúc, Hưng Yên hay Bắc Ninh hoàn toàn có thể từ căn hộ 5 sao của mình tại The Matrix One đến công ty khi chưa nghe hết vài bản tình ca trên xe hơi.

Ngoài ra, trục đường Trần Hữu Dực kéo dài từ đường Phạm Hùng (vành đai 3) nối với vành đai 3,5 đang hoàn thiện, trục đường mới (chạy song song với Lê Quang Đạo) nối từ Golden Palace sang đường Trần Hữu Dực kéo dài đang thi công cũng tạo thuận lợi về việc di chuyển cho cư dân The Matrix One trong tương lai.

Bể bơi trong xanh giữa tầng không tại dự án.

Còn một yếu tố nữa khiến các dự án cao cấp ở khu Tây như The Matrix One hấp dẫn khách hàng thông minh, đơn giản bởi mức giá ở khu vực này đang rất hợp lý.

Một lãnh đạo cao cấp MIKHome chia sẻ, dự án The Matrix One nằm ở trung tâm Mỹ Đình có vị trí, quy mô, hệ thống tiện ích và chất lượng xây dựng không hề kém cạnh một số dự án cùng phân khúc ở quận 2, TP.HCM nhưng lại có giá chỉ bằng một nửa. Trong khi Nam Từ Liêm, cụ thể là khu vực Mỹ Đình đang là cực phát triển kinh tế năng động bậc nhất tại Hà Nội.

“Giá căn hộ cao cấp ở thủ đô, nhất là khu Tây sẽ tăng nhanh hơn bình quân thị trường để giá căn hộ ở Hà Nội và TP.HCM dần tiệm cận nhau”, vị lãnh đạo MIKHome nhận định.

Những con số trong báo cáo mới đây của CBRE Việt Nam cho thấy, các dự án cao cấp ở khu vực Ba Đình, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm trong quý I/2021 ghi nhận mức tăng giá từ 3 - 7%, cao hơn nhiều so với mức tăng 1-3% bình quân toàn thị trường.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp lung linh của thành phố từ căn hộ The Matrix One.

Đặc biệt, tại khu vực phía Tây, trung bình giá căn hộ ghi nhận khoảng 37 triệu đồng/m2 vào năm 2020, nay đã phổ biến ở mức 45 - 50 triệu đồng/m2. Với những dự án chuẩn hạng A sắp bàn giao như The Matrix One, dư địa tăng giá chắc chắn sẽ còn rất lớn.

Tổ hợp hạng A The Matrix One tọa lạc ngay ngã tư Lê Quang Đạo – Mễ Trì, vị trí “vàng” giao thoa ngàn điểm tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Dự án thừa hưởng hệ thống hạ tầng giao thông “không thể tốt hơn” với vô số những thuận lợi bởi sự quy hoạch đồng bộ, nâng cấp ngày càng hiện đại, kết nối trực tiếp với các tuyến đường huyết mạch trong địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Hạ tầng xung quanh The Matrix One cũng được đánh giá vào bậc hiện đại nhất Thủ đô với trung tâm thương mại cao cấp, hệ thống trường học danh tiếng và các bệnh viện hiện đại đầu ngành của cả nước, mang đến cho cư dân hệ tiện ích ngoại khu phong phú, thuận tiện.

