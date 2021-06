Thanh tra 'vạch' loạt sai phạm chung cư Intracom 1 của Shark Việt

icon

Thay vì di chuyển tốn kém hoặc khó khăn, nguy hiểm đến các thiên đường mua sắm ở Mỹ, Singapore, Hàn Quốc… khi xảy ra dịch bệnh, các tín đồ shopping – những cư dân thời thượng của The Matrix One có thể an tâm shopping ngay tại thềm nhà.