Sức hút bất động sản căn hộ tại Biên Hòa

Vắng bóng dự án căn hộ trong thời gian dài

Là đô thị sầm uất, nơi trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Đồng Nai, đồng thời tập trung lực lượng lao động lớn, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia nước ngoài từ các khu công nghiệp (KCN). Thị trường bất động sản Biên Hòa đang có nhiều động lực để phát triển.

Từ năm 2015 tới nay, khi thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và bất động sản TP.Biên Hòa (Đồng Nai) nói riêng bắt đầu tăng trưởng trở lại, hàng loạt dự án mới được phát triển và mở bán ra thị trường. Trong đó chủ yếu là các sản phẩm đất nền và nhà phố, điển hình như dự án Bien Hoa New City rộng hơn 118ha do Hưng Thịnh Land phát triển.

Một điều dễ dàng nhận thấy ở thị trường bất động sản Biên Hòa những năm qua đó là dù phát triển mạnh với sự xuất hiện khá nhiều các dự án bất động sản có quy mô và diện tích lớn, nhưng lại vắng bóng sản phẩm căn hộ.

Theo khảo sát, những dự án hiếm hoi được phát triển đều rơi vào khoảng năm 2010-2015, có thể kể đến: Topaz Twins với quy mô 728 căn hộ được bán ra năm 2011; Dự án The Pegasus Plaza tại phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa bao gồm tổ hợp trung tâm thương mại - dịch vụ - nhà ở và khối văn phòng và cũng được bán từ những năm 2011…

Ngoài ra cũng có thể thấy, câu chuyện của thị trường bất động sản Biên Hòa đang diễn ra tương tự như câu chuyện cách đây 5 năm của bất động sản TP Dĩ An (Bình Dương).

Khi ấy, thị trường Dĩ An chủ yếu phát triển những dự án nhà phố, đất nền phân lô và vắng bóng những dự án căn hộ. Thế nhưng, khi thị trường bất động sản TP.HCM gặp khó khăn trong phát triển các dự án, thì năm 2015 xuất hiện dự án căn hộ Him Lam Phú Đông với gần 500 sản phẩm được bán hết trong vòng nửa tháng. Sự thành công này đã châm ngòi cho sự bùng nổ nguồn cung mới ở thị trường TP. Dĩ An, Theo đó, từ năm 2019 tới nay có tới hơn 10 dự án chung cư được mở bán và lượng tiêu thụ đều đạt mức 100%. Mức giá cũng tăng từ 20-60% sau khi bàn giao nhà.

Và một kịch bản tương tự đang được nhìn ra tại Biên Hòa, khi Biên Hòa được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những đô thị vệ tinh phát triển nhất cả nước, cùng nhiều yếu tố khác biệt tạo nên sức hút cho thị trường này.

Sự trỗi dậy của bất động sản căn hộ tại Biên Hòa năm 2021?

Tại nhiều cuộc Hội thảo về bất động sản vùng phụ cận của TP.HCM mới đây, các chuyên gia quan sát thị trường bất động sản đều cho rằng năm 2021 sẽ là một năm ghi dấu sự trở lại của phân khúc căn hộ bởi nhiều lợi thế.

Dự án khu căn hộ Bien Hoa Universe Complex vừa được giới thiệu tại TP Biên Hòa do Hưng Thịnh Land phát triển.

Đặc biệt, quy hoạch vùng TP.HCM đến năm 2030 đã định ra hướng phát triển trở thành một vùng kinh tế hiện đại, trung tâm kinh tế lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Trong đó, TP Biên Hòa là vùng đô thị động lực phía Đông, có mối liên kết chặt chẽ với đô thị hạt nhân trung tâm TP.HCM, trở thành một thành phố năng động về kinh tế, có sức cạnh tranh cao, tập trung các dịch vụ đa ngành cao cấp và công nghiệp công nghệ cao.

Theo bản đồ quy hoạch khu công nghiệp (KCN) Việt Nam được Chính phủ phê duyệt, thì Đồng Nai có 35 KCN, là một trong những địa phương tập trung nhiều KCN nhất cả nước. Dự tính, trong giai đoạn 2021-2030 sẽ tiếp tục quy hoạch để mở thêm 8 KCN mới.

Được mệnh danh là thủ phủ công nghiệp với các KCN lớn như Amata, Loteco, Biên Hòa 2… toàn tỉnh Đồng Nai hiện có hơn 2 triệu lao động và chuyên gia nước ngoài đang sinh sống. Trong đó, riêng Biên Hòa đã tập trung công nhân và hàng chục ngàn chuyên gia nước ngoài.

Ngoài ra, theo thống kê chính thức từ UBND tỉnh Đồng Nai, hiện nay TP Biên Hòa có trên 1,2 triệu dân, là thành phố trực thuộc tỉnh có dân số đông nhất cả nước. Tốc độ phát triển các KCN kéo theo sự gia tăng dân số, dẫn đến nhu cầu thực của người dân về chỗ ở là khá lớn.

Theo các chuyên gia, một số thị trường vùng ven TP.HCM đang có dấu hiệu thiếu quỹ đất phát triển chung cư và giá chung cư cũng bắt đầu tăng mạnh. Số liệu từ Hội môi giới BĐS Việt Nam cho thấy, quý III/2020 giá bán căn hộ tại TP.HCM luôn ở mức tăng cao từ 15-20% so với cùng kỳ năm 2019. Với những khó khăn để sở hữu nhà ở như vậy, người dân TP.HCM sẽ tìm mua nhà ở những khu vực mới, thuận tiện di chuyển và TP Biên Hòa sẽ là một lựa chọn.

Trước thực tế đó, một số chuyên gia và nhà phát triển dự án đưa ra nhận định, có thể từ cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021, phân khúc căn hộ tại Biên Hòa nói riêng, Đồng Nai nói chung sẽ bắt đầu có những tiến triển tích cực và điểm sáng sẽ là Biên Hòa.

“Hoàn toàn có lý do để tin tưởng rằng phân khúc này sẽ sớm phát triển bởi căn hộ chính là xu hướng tất yếu của đô thị, đặc biệt các đô thị có tính chất đặc thù như Biên Hòa - đô thị vệ tinh của TP.HCM.

Khi thị trường TP.HCM, Bình Dương đã phát triển mạnh, mức giá lên cao, Biên Hòa sẽ là thị trường mới, có nhiều lợi thế thu hút các chủ đầu tư, nhà đầu tư cá nhân và người mua ở. Là tỉnh có nhiều KCN, có nhu cầu rất lớn về nhà ở cho lực lượng lao động là công nhân, quản lý, quản lý cấp cao, chuyên gia trong và ngoài nước. Nguồn cung mới ở phân khúc căn hộ hiện tại và tương lai ngắn hạn tại Biên Hòa lại có rất ít nên đây là cơ hội cho các khách hàng có nhu cầu an cư hoặc đầu tư. Đồng thời, mức giá căn hộ ở đây đang rất hấp dẫn, cạnh tranh so với nơi khác”, đại diện một công ty đầu tư và phân phối bất động sản cho hay.

Đông Hường