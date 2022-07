Những biệt thự tiền tỷ bỏ hoang hơn chục năm tại TP.HCM

Khu dân cư Khang An nằm tại ngã tư đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành Đai 2 do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An làm chủ đầu tư với tổng diện tích quy hoạch 115 ha gồm 350 nền biệt thự song lập và đơn lập, nhà liên kế kết hợp với khu thương mại và chung cư.