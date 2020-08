Cư dân Gamuda Gardens liên tiếp “tố” chủ đầu Gamuda Land Việt Nam, dùng dằng chưa biết khi nào kết thúc

Nhà liền kề tại Dahlia Homes ST5 thuộc dự án khu đô thị mới C2 Gamuda Gardens do Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam làm chủ đầu tư.

Sau những phản ánh của cư dân Gamuda Gardens phản ánh Gamuda Land Việt Nam tắc trách, lừa dối khách hàng như lạm thu, bàn giao nhà hụt nhiều diện tích, nhận nhà xong không biết đi vào bằng đường nào và phía Gamuda đã có phản hồi, mới đây, người mua nhà liền kề tại Dahlia Homes ST5 - dự án khu đô thị mới C2 Gamuda Gardens do công ty này làm chủ đầu tư lại tiếp tục phản ánh những sai phạm khác.

Bán nhà khi chưa được duyệt thiết kế cơ sở

Ban đại diện những người mua nhà tại Dahlia Homes ST5 cho biết, ngày 14/1/2019, thiết kế cơ sở khu Dahlia Homes ST5 do Gamuda Land Việt Nam trình mới được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Thế nhưng, bắt đầu tháng 7/2018, Gamuda Land Việt Nam đã bán dự án và ký nhiều hợp đồng với khách hàng.

Ban đại diện người mua nhà cho rằng, theo điều 55 luật Kinh doanh Bất động sản thì điều kiện bắt buộc để đưa bất động sản vào kinh doanh là thiết kế cơ sở phải được phê duyệt.

“Gamuda Land Việt Nam đã vi phạm luật, huy động vốn trái phép bằng cách ký kết các hợp đồng mua bán, yêu cầu khách hàng đóng tiền cho mình nhiều đợt là trái với quy định pháp luật Việt Nam”, đại diện người mua nhà nói.

Cũng theo người mua nhà, với việc hàng trăm khách hàng đã ký hợp đồng với Gamuda Land Việt Nam trong thời điểm từ tháng 7/2018 đến trước ngày 14/1/2019, số tiền Gamuda Land Việt Nam huy động do mở bán dự án chưa đúng quy định lên đến nhiều tỷ đồng. Cư dân ST5 không hề biết, số tiền trên có được Gamuda Land Việt Nam sử dụng đúng mục đích hay không? Khi thực tế là đến thời điểm này (tháng 7/2020), dự án đã bàn giao nhà nhưng nhiều hạng mục hạ tầng cơ sở chưa hề được triển khai xây dựng.

Trước vấn đề này, ban đại diện người mua nhà đã gửi đơn kiến nghị và đơn tố cáo đến UBND TP Hà Nội, Bộ Xây dựng và các cơ quan chức năng để đề nghị vào cuộc làm rõ.

Chiều cao lan can chưa đúng với bảng 3.2 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam số 05:2008/BXD.

Xây dựng không đúng quy chuẩn xây dựng Việt Nam?

Theo phản ánh của người mua nhà tại Dahlia Homes ST5, Gamuda Land Việt Nam bàn giao nhà ở được xây dựng chưa đúng quy chuẩn nhà ở.

Cụ thể chiều cao lan can chưa đúng với bảng 3.2 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam số 05:2008/BXD.

“Chiều cao lan can trong quy chuẩn là 1.1m cao, thực tế chiều cao lan can nhà ở tại Dahlia Homes ST5 do chủ đầu tư thi công không đạt. Theo kết quả chúng tôi đo, chiều cao lan can thực tế thi công chỉ đạt trung bình 96cm đến 100cm”, đại diện cư dân cho hay.

Cùng với đó, người mua nhà cũng bức xúc khi nhận nhà mới biết chủ đầu tư thi công chiều cao tầng một của nhà ở không đúng điều 5.5.6 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9411:2012 về Nhà ở liên kế mà Gamuda Land Việt Nam đã sử dụng làm căn cứ cũng như dẫn chiếu trong Điều lệ xây dựng của Dự án khu đô thị mới C2 tại quận Hoàng Mai đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt.

Cư dân cho biết, chiều cao thông thuỷ của tầng một (tầng trệt) trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9411:2012 về Nhà ở liên kế không nhỏ hơn 3,6 m nhưng thực tế Gamuda Land Việt Nam thi công chỉ đạt 3,3m.

Theo kết quả đo đạc của cư dân, chiều cao lan can thực tế chỉ đạt trung bình 96cm đến 100cm.

Đặc biệt, nhà ở Dự án khu đô thị mới C2 tại quận Hoàng Mai - Tiểu khu ST5 – Dahlia Homes là loại nhà ở liên kế có sân vườn. Theo tiêu chuẩn thiết kế của loại nhà này được quy định tại điều 4.7 TCVN 9411: 2012: “Nhà ở liên kế có sân vườn thì kích thước tối thiểu (tính từ mặt nhà đến chỉ giới đường đỏ) của sân trước là 2,4 m và thống nhất theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Trường hợp có thêm sân sau thì kích thước tối thiểu của sân sau là 2,0 m”.

Tuy nhiên, người mua nhà cho biết, thực tế xây dựng, Gamuda Land Việt Nam không bố trí được sân trước là 2,4 m, sân sau là 2m như quy định.

Được biết, người mua nhà tại Dahlia Homes ST5 và chủ đầu tư Gamuda Land Việt Nam đã có vài cuộc họp nhưng chưa giải quyết được các vấn đề. Vì thế, hiện nay đại diện cho những người mua nhà đã gửi đơn kiến nghị và đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng để kiến nghị làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư Gamuda Land Việt Nam trong hàng loạt sai phạm mà người dân “tố”.

Gamuda Land Việt Nam phản hồi "không làm gì sai"

Trước những vấn đề người mua nhà tại Dahlia Homes ST5 phản ánh nêu trên, trả lời Infonet, Gamuda Land Việt Nam nói họ không làm sai quy định.

Cụ thể, liên quan đến vấn đề bán nhà trước khi được Bộ Xây dựng duyệt cơ sở thiết kế, Gamuda Land Việt Nam dẫn điều 55.1 luật Kinh doanh bất động sản, điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh bao gồm: có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

Và điều 55.2 Luật Kinh doanh bất động sản, trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Gamuda Land Việt Nam cho biết, Công ty đã có văn bản gửi Sở Xây dựng TP Hà Nội thông báo xác nhận đủ điều kiện để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với 356 căn hộ liền kề ST5 của dự án khu đô thị mới C2 – Gamuda Gardens, kèm theo toàn bộ hồ sơ tài liệu cần thiết theo quy định.

Trên cơ sở hồ sơ do Gamuda Land Việt Nam cung cấp, ngày 29/6/2018, Sở Xây dựng TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 5754/SXD-QLN về việc nhà ở hình thành trong tương lại được đưa vào kinh doanh đối với 356 căn hộ liền kề ST5.

“Tại mục 1 của Văn bản nêu trên, Sở Xây dựng TP Hà Nội đã xác nhận: Nhà ở hình thành trong tương lai đối với 356 căn hộ liền kề ST5 của dự án Khu đô thị mới C2 – Gamuda Gardens do Gamuda Land Việt Nam thực hiện phù hợp với quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 1 điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản. Hợp đồng mua bán được Công ty chúng tôi ký kết với khách hàng khu ST5 sau khi nhận được văn bản số 5754/SXD-QLN của Sở Xây dựng TP Hà Nội. Như vậy chúng tôi khẳng định, Gamuda Land Việt Nam đã hoàn toàn tuân thủ quy định của Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản”, Gamuda Land Việt Nam khẳng định.

Liên quan đến vấn đề quy chuẩn xây dựng, Gamuda Land Việt Nam trả lời: Theo điều 1.2 của QCXDVN 05:2008/BXD, quy chuẩn này không bắt buộc mà chỉ khuyến khích áp dụng đối với nhà ở riêng lẻ như các căn nhà của khu ST5.

Gamuda Land Việt Nam dẫn điều 6.2 Luật Xây dựng 2014, tiêu chuẩn được áp dụng trong hoạt động đầu tư xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện, trừ các tiêu chuẩn được viện dẫn trong quy chuẩn kỹ thuật hoặc văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Tại thời điểm thiết kế các căn nhà của khu ST5, TCVN 353:2005 được viện dẫn tại Quyết định 1223/QĐ-UBND về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới C2 – tỷ lệ 1/500 do UBND TP Hà Nội ban hành ngày 15/3/2010 (“Quyết định 1223”) đã hết hiệu lực.

Về những vấn đề thiết kế, chủ đầu tư “Nhà thầu thiết kế của Công ty đã lựa chọn áp dụng tiêu chuẩn TCVN 4319:2012. Theo mục 6.1.1 của TCVN 4319:2012 và TCVN 4451: 2012 Nhà ở – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế. Theo mục 6.1.1 của TCVN 4319:2012 và 6.7 của TCVN 4451: 2012 chiều cao thông thủy các phòng trong nhà không nhỏ hơn 3,0m.

Hồ sơ thiết kế cơ sở của các căn nhà thuộc khu ST5 đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng kiểm tra và thẩm định theo đúng quy định của pháp luật. Công ty đã thực hiện xây dựng căn nhà theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định phê duyệt”, Gamuda Land Việt Nam giải thích trước những tố cáo của cư dân.

Minh Thư