Nguồn cung của các dự án chung cư mới giảm đã khiến thị phần chung cư cũ đang ghi nhận hiện tượng tăng giá mạnh.

Chung cư cũ tăng giá mạnh

Trong đó, chủ yếu đối với dự án đã bàn giao từ hơn 10 năm đến 5 năm trở lại đây. Theo các tổ chức nghiên cứu thị trường địa ốc, nguồn cung căn hộ vẫn duy trì tình trạng khan hiếm.

Riêng tại Hà Nội, trong quý 2/2022, mới chỉ có 3.400 sản phẩm mới được bổ sung vào thị trường, giảm 28%, nguồn cung sơ cấp cũng giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn cung giảm nên giá dự án căn hộ chung cư mới đều ghi nhận ở ngưỡng cao. Thực tế, một số tòa chung cư tại khu vực Nam Từ Liêm, dọc trục đại lộ Thăng Long đang được chào bán với mức giá 45 - 60 triệu đồng/m2.

Với mức giá cao, để sở hữu căn hộ chung cư mới, người mua phải bỏ ra khoảng 2 - 3 tỷ đồng cho căn hộ diện tích 55 - 70 m2. Trong khi đó, muốn sở hữu căn 3 phòng ngủ, người mua chi khoảng 3,5 - 4,5 tỷ đồng. Vì vậy, nhiều người có xu thế tìm mua các căn hộ đã sử dụng cũng góp phần đẩy giá lên.

Đơn cử như căn hộ chung cư ở khu vực An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội ghi nhận mức giá tăng 10 - 15% với thời điểm cách đây 4 tháng. Hay dự án chung cư MHDI Lê Đức Thọ, mức giá khởi điểm dao động 33 triệu đồng/m2, đến hiện tại đã tăng thành 39 triệu đồng/m2. Ngay cả dự án cũ như An Lạc, An Sinh, mức giá tăng từ 2 - 3 triệu đồng/m2 so với thời điểm 6 - 1 năm về trước.

Lãnh đạo một doanh nghiệp địa ốc tại Hà Nội cho biết, giá chung cư hiện đang tăng ảo. Dù thừa nhận nhu cầu nhà ở thực là có, nhưng môi giới đang làm giá mạnh.



Các chuyên gia khuyến nghị người mua cẩn trọng về chất lượng của công trình cũng như thời hạn sử dụng khi dự thảo về quy định mới niên hạn chung cư dự kiến chỉ 50 - 70 năm.

Theo VTV