Ngân hàng rao bán khoản nợ trăm tỷ của 'Vua Cẩu' đại gia Ninh Bình

icon

Ngày 03/6, bà Tredene Dobson - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam cùng đoàn công tác đã tham dự sự kiện ra mắt Lễ hội trái Cây New Zealand Made With Care 2022 tại siêu thị WinMart Times City (TP Hà Nội).