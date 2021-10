Chủ nhà phố tại TP.HCM ráo riết chào mời khách thuê

Hơn 3 ngày qua, các nhóm cho thuê mặt bằng kinh doanh tại TP.HCM bỗng hoạt động sôi nổi trở lại sau một "giấc ngủ" kéo dài gần nửa năm.

Hàng loạt mặt bằng lớn tại khu vực trung tâm, những tuyến đường vốn có hoạt động buôn bán đông đúc tại nhiều khu vực của TP đang tìm khách thuê mới với nhiều điều khoản hấp dẫn.

Thị trường khởi sắc

Vốn là mặt bằng luôn được săn đón, căn nhà 2 mặt tiền tại nút giao đường Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên Phủ (quận 1) với diện tích 84 m2 cũng chịu cảnh để trống do khách trả lại mặt bằng khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Sau khi UBND TP.HCM ban hành Chỉ thị 18 nới lỏng giãn cách, chủ căn nhà phố này nhanh chóng đăng thông báo tìm khách thuê với lời hứa áp dụng mức giá mới ưu đãi, và khách có thể nhận nhà ngay để sửa chữa và kinh doanh.

Nhiều dịch vụ kinh doanh, ăn uống mở cửa trở lại khiến nhu cầu về mặt bằng tăng theo. Ảnh: Phương Lâm.

Tương tự, một mặt bằng từng kinh doanh quán cà phê sang trọng rộng 105 m2 nằm tại ngã tư giao giữa đường Phó Đức Chính và Nguyễn Công Trứ (quận 1) cũng đang rao thuê. Chủ nhà cho biết sẵn sàng thỏa thuận giá và các điều khoản thuê phù hợp với khách.

Trong khi đó, chủ mặt bằng trên đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú đang tìm khách thuê kinh doanh cửa hàng thời trang, spa hoặc tạp hóa với ưu đãi miễn phí tiền thuê nhà tháng đầu. Một số chủ nhà khác thì chấp nhận giảm tiền cọc, giảm giá thuê để nhanh chóng tìm khách thuê mới cho 3 tháng cuối năm.

Giá thuê mặt bằng nhà phố dần phục hồi Giá thuê mặt bằng cao nhất (diện tích 60-100 m2) theo quận tại TP.HCM. Nguồn: Chợ Tốt Nhà. Nhãn Quận 1 Quận 3 Phú Nhuận Quận 7 Quận 10 TP Thủ Đức (quận 2 cũ) Tháng 10/2021 Triệu đồng/tháng 50 30 30 25 25 30 Tháng 5/2021 70 50 40 45 55 50 Tháng 10/2020 50 40 30 28 35 30

Số liệu tháng 10 của Chợ Tốt Nhà cho thấy, giá thuê mặt bằng kinh doanh với diện tích 60 - 100 m2 ở một số trục đường chính tại quận 1 khoảng 200 triệu đồng/tháng trên đường Lê Thánh Tôn, 80 - 200 triệu đồng/tháng ở trục Nguyễn Thị Minh Khai và khoảng 120 triệu đồng/tháng trên đường Đề Thám.

Ở khu vực quận 10, các trục đường với hoạt động kinh doanh sôi động như đường Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Thượng Hiền hay đường 3/2 ghi nhận mức giá từ 30 - 70 triệu đồng/tháng/mặt bằng. Đối với quận 7, tại trục đường Nguyễn Thị Thập và Nguyễn Văn Linh, giá thuê mỗi mặt bằng đang dao động ở mức 15 - 40 triệu đồng/tháng.

Về tổng quan, số tin đăng cho thuê mặt bằng kinh doanh tại TP.HCM trên Chợ Tốt Nhà chưa phục hồi lại như thời điểm trước dịch nhưng đã có sự tăng trưởng đáng kể so với trước đó. Vào tháng 10, lượng tin rao thuê giảm 87% so với tháng 5 (trước khi bùng dịch) nhưng tăng 193% so với tháng 9.

Ở góc độ của người thuê nhà, nhu cầu tìm mặt bằng mới để kinh doanh nhà hàng, thời trang và các dịch vụ làm đẹp cũng tăng dần. Lượt tìm kiếm mặt bằng cũng tăng 70% so với tháng trước đó.

Chấp nhận giảm 50% giá thuê

Báo cáo thị trường bất động sản bán lẻ cho thuê của Savills Việt Nam tại TP.HCM cho thấy trong quý III vừa qua, các khách thuê vừa và nhỏ gặp khó khăn, một số đã phải kết thúc hợp đồng sớm hoặc ngưng tái kí hợp đồng.

Theo Cục Thống Kê TP.HCM, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tại TP.HCM đạt 4 tỷ USD , giảm 64% theo quý và giảm 71% theo năm trong quý III.

Đối với thị trường nhà phố, phân khúc này vẫn chưa thể phục hồi khi tất cả buộc phải đóng cửa suốt 3 tháng qua, trừ các cửa hàng tiện lợi.

Nhiều chủ nhà chấp nhận giảm giá thuê đến 50% để nhanh chóng tìm được khách thuê. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chủ nhà đã chấp nhận mức giảm giá chào thuê lên đến 50% với kỳ vọng cho thuê nhanh chóng. Nhà phố tại các tuyến đường ở khu ngoài trung tâm có mức giảm giá thuê mạnh hơn so với khu trung tâm.

"Với tình hình giãn cách nghiêm ngặt, tình hình thị trường trong quý III không có nhiều thay đổi. Chúng tôi đang kỳ vọng sự phục hồi mạnh mẽ vào quý IV khi mà nhu cầu chi tiêu đã bị dồn nén thời gian qua", bà Trần Phạm Phương Quyên, quản lý chi thuê mặt bằng bán lẻ tại TP.HCM của Savills nhận xét.

Đối với các khu trung tâm thương mại, hầu hết chủ cho thuê vẫn duy trì giá chào thuê ổn định theo quý và theo năm, đạt 1,1 triệu đồng/m2/tháng.

Thay vì giảm trực tiếp trên giá chào thuê, chủ nhà sẽ áp dụng các chính sách ưu đãi như tăng thời gian thi công, miễn phí tiền thuê trong tháng đầu, không áp dụng chính sách tăng giá hàng năm hoặc giảm lên đến 50% trong 3-6 tháng đầu đối với các hợp đồng thuê tối thiểu từ 3-5 năm.

