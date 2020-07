Bóng dáng đại gia Cao Minh Sơn trong những khoản nợ xấu ngân hàng

Theo dõi các thông tin công bố về việc bán đấu giá khoản nợ xấu của OceanBank, có thể thấy nổi lên 3 pháp nhân được nhắc đến là Công Ty TNHH Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Tùng Lâm (Công ty Tùng Lâm), Công ty TNHH Phát triển Việt Hiền (Công ty Việt Hiền) và Công ty Cổ phần Dệt May Đông Á (Công ty Dệt may Đông Á). Cả 3 doanh nghiệp này đều có liên quan đến một nhân vật là ông Cao Minh Sơn.

Ông Cao Minh Sơn. Ảnh: Internet.

Mức giá khởi điểm cho khoản nợ xấu của Công ty Việt Hiền và Dệt may Đông Á lần lượt là 154,845 tỷ đồng và 998,851 tỷ đồng.

Theo OceanBank, khoản nợ xấu của Công ty Việt Hiền phát sinh theo hợp đồng tín dụng được ký ngày 11/6/2012, còn khoản nợ xấu của Công ty Dệt may Đông Á phát sinh theo hợp đồng tín dụng số được ký sau đó không lâu, ngày 29/9/2012.

Trong khi các khoản nợ xấu thường được đảm bảo bằng bất động sản, máy móc, thiết bị,… thì phần lớn tài sản đảm bảo cho hai khoản nợ này là cổ phần tại doanh nghiệp và quyền lợi hình thành trong tương lai.

Theo đó, tài sản cầm cố cho khoản vay của Công ty Việt Hiền gồm: 4.521.175 cổ phần của Công ty Dệt may Đông Á thuộc sở hữu của Công ty Việt Hiền; 415.000 cổ phần của Công ty Dệt may Đông Á thuộc sở hữu của ông Cao Minh Sơn; 217.700 cổ phần của Công ty Dệt may Đông Á thuộc sở hữu của ông Trần Văn Vinh.

Còn tài sản đảo bảo cho khoản nợ của Công ty Dệt may Đông Á gồm: 3.600.000 cổ phần của Công ty CP Đầu tư Phúc Thịnh do Công ty Dệt may Đông Á nắm giữ; Quyền đầu tư toàn bộ dự án Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng và tài sản hình thành trên đất tại địa điểm số 185 -189 Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP.HCM (dự án 185-189 Âu Cơ); Quyền sử dụng đất thuê 50.000m2 và tài sản gắn liền trên đất tại khu công nghiệp dệt may Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai); Quyền sử dụng 78.430m2 đất nông nghiệp tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi bao gồm 7 GCN QSĐ đất đứng tên 7 hộ nông dân.

Được biết, Công ty Dệt may Đông Á trước đây thuộc sở hữu của Bộ Công Thương và được cổ phần hóa vào năm 2006. Hiện nay ông Cao Minh Sơn vẫn là người đại diện theo pháp luật tại công ty.

Cũng theo một thông báo khác của OceanBank, ngân hàng thông báo đấu giá khoản nợ xấu của Công ty Tùng Lâm với giá khởi điểm 352,937 tỷ đồng, là khoản nợ phát sinh theo hợp đồng tín dụng được ký ngày 28/06/2014.

3 tài sản đảm bảo cho khoản vay này gồm: Quyền phát triển, khai thác dự án và Tài sản hình thành tương lai tại dự án 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội; 48.000 cổ phần CTCP Đầu tư Xây dựng và Du lịch Lạc Hồng thuộc sở hữu CTCP Sản xuất Nhật Minh và ông Cao Minh Sơn, chiếm 80% cổ phần doanh nghiệp; Quyền sử dụng đất thửa đất số 552, tờ bản đồ số 5, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và Quyền tài sản phát sinh từ việc góp vốn đầu tư dự án Khu đô thị Sông Châu tại thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam được cấp cho CTCP Sông Châu (Sông Châu Corp); Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Việt Hiền Và CTCP Sông Châu trong việc thực hiện Dự án khu đô thị Sông Châu.

Được biết, cả Dệt may Đông Á và Công ty Việt Hiền đều thuộc sở hữu của Sông Châu Corp do ông Cao Minh Sơn sở hữu. Điều này cho thấy đã từng có mối quan hệ rất thân thiết giữa cá nhân ông Cao Minh Sơn và OceanBank mới có thể vay hàng nghìn tỷ đồng chỉ bằng mớ cổ phần và dự án trên giấy.

Sau khi rũ bỏ các khoản nợ tại OceanBank, doanh nhân Cao Minh Sơn (sinh năm 1961) âm thầm lấn sân sang lĩnh vực bất động sản thông qua việc thâu tóm cổ phần ở các doanh nghiệp gốc nhà nước sở hữu nhiều bất động sản ở những vị trí đắc địa tại Hà Nội và TP.HCM.

Hiền Anh