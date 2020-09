Chân dung doanh nhân Vinh Nguyễn, bạn trai của Diễm My 9X

Bạn trai Diễm My 9X tên Vinh Nguyễn, là Việt kiều sống tại Úc. Anh từng học Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, bang Victoria, Úc và Đại học RMIT.

Diễm My 9X là cái tên được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng như: Gái già lắm chiêu, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn… Những năm gần đây, hình ảnh của cô trên màn ảnh rộng thưa dần, nhưng bù lại chuyện tình cảm với bạn trai doanh nhân được nhiều người quan tâm hơn.

Được biết, bạn trai Diễm My 9X tên Vinh Nguyễn, là Việt kiều sống tại Úc. Cả hai đã bắt đầu tìm hiểu từ cuối tháng 5/2017. Nữ diễn viên từng chia sẻ, bạn trai hay tháp tùng cô tới các sự kiện mỗi khi có dịp về nước. Tuy nhiên, cô không kể nhiều về “một nửa” vì sợ ảnh hưởng đến anh.

Hình ảnh mới nhất của Diễm My 9X bên bạn trai doanh nhân. Cô cho biết cả hai đã yêu nhau được 3 năm, trong đó có 2 năm yêu xa.

Mãi đến tháng 3/2018, Diễm My mới bắt đầu chia sẻ một vài khoảnh khắc tình cảm với người yêu. Gần đây nhất, cô chính thức công khai bạn trai doanh nhân khiến người hâm mộ xuýt xoa vì quá đẹp đôi. Trong một bài phỏng vấn vào giữa năm 2019, Diễm My 9X cho biết đã lên kế hoạch sẽ kết hôn vào năm 2021. Bởi vậy, việc công khai bạn trai ở thời điểm hiện tại càng khiến dân tình tin rằng cô sắp lập gia đình.

Theo tìm hiểu, bạn trai của nữ diễn viên không chỉ có ngoại hình sáng sủa mà còn rất giỏi kinh doanh. Anh từng học Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, bang Victoria, Úc và Đại học RMIT. Sau này, Vinh Nguyễn làm việc trong lĩnh vực xây dựng, thường xuyên đi lại giữa 2 nước Việt Nam và Úc. Gần đây, anh trở về Việt Nam làm việc, sở hữu công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan.

Trước đó, Diễm My 9X đã nhiều lần khoe ảnh chụp chung với người yêu. Tuy nhiên cô ngại tiết lộ danh tính và nói rõ mối quan hệ vì sợ ảnh hưởng tới anh.

Nữ diễn viên bắt đầu chia sẻ hình ảnh hẹn hò với người đàn ông giấu mặt từ cuối năm 2017, tới thời gian gần đây mới bắt đầu cho bạn trai "lên sóng" nhiều hơn.

Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân có nhiều chuyến du lịch cùng nhau. Trong khoảng thời gian Diễm My quay phim truyền hình "Tình yêu và tham vọng", cô chủ yếu sống ở miền Bắc. Bạn trai vẫn bay từ TP.HCM ra Hà Nội thăm cô.

Diễm My 9X cho biết thời gian 2 năm đầu hẹn hò phải chấp nhận yêu xa nhưng tình cảm cả hai không hề nhàm chán, một phần vì "một nửa" của cô rất tâm lý, chiều chuộng và biết cách tạo nhiều niềm vui. Ngược lại, Diễm My cũng thích làm nhiều điều bất ngờ cho bạn trai. Chẳng hạn, có lần cô âm thầm đặt vé sang Úc lúc nửa đêm để “úp sọt” người yêu vào buổi sáng hôm sau khiến anh hạnh phúc bất ngờ.

Diễm My tâm sự: “Yêu 3 năm nhưng chúng tôi gặp nhau không nhiều vì 2 năm đầu bạn tôi ở Úc, tôi ở Việt Nam, đến năm thứ 3 bạn ấy trở về Việt Nam làm việc luôn. Quen hơn 3 năm nhưng khoảng thời gian nói chuyện và chia sẻ với nhau chỉ tầm 1 - 2 năm. 2 năm đầu bạn ấy bên Úc, chúng tôi yêu xa, đến năm thứ 3, tôi ở Hà Nội. Thời gian bên cạnh nhau không nhiều, nói 3 năm nghe dài thật nhưng thực sự khoảng thời gian bên nhau không dài”.

“Thời điểm đó tôi thấy yêu xa là phù hợp vì bản thân khá bận rộn, ham việc... Nhưng hiện tại cả hai đã hiểu nhau nhiều hơn thi tôi muốn gần anh để tính chuyện xa hơn”, cô nhấn mạnh.

Cả hai hẹn hò, đi chơi, đăng ảnh du lịch nhiều hơn trong thời gian gần đây. Diễm My 9X cho biết mối quan hệ giữa cô và bạn trai ngày càng khăng khít, thấu hiểu nhau hơn.

Ngoài ra, Diễm My còn chia sẻ bạn trai có thói quen tặng trang sức cho cô: “Chúng tôi đã cùng đi đến nhiều nơi trên thế giới. Mỗi nơi anh ấy lại mua cho tôi một chiếc vòng charm làm kỷ niệm. Món quà đầu tiên cũng vậy, chiếc vòng ấy rất đơn giản, không cầu kỳ nhưng làm tôi nhớ mãi”.

Diễm My thừa nhận trong 3 năm tìm hiểu, chuyện tình của cô từng có giai đoạn đổ vỡ, tuy nhiên sau này cả hai vẫn quyết định quay lại. Nữ diễn viên cho biết vì yêu lâu nên có lúc cặp đôi không giữ được ngọn lửa tình yêu hừng hực như lúc ban đầu, thứ duy nhất còn lại chỉ là sự khác nhau trong tính cách và những mâu thuẫn không thể hóa giải. Vì vậy, cả hai chia tay.

Sau 4 tháng không liên lạc hay nói chuyện để cùng suy ngẫm về mối quan hệ, cặp đôi lại thấy có thể dung hòa được. "Sau những trận cãi vã rất lớn và một thời gian chia cách thì lại cảm thấy hiểu và thương nhau nhiều hơn”, nữ diễn viên chia sẻ.

Theo Diễm My 9X, thời điểm mẹ ruột cô qua đời, bạn trai doanh nhân luôn bên cạnh, an ủi và động viên, giúp cô thay đổi và suy nghĩ tích cực hơn. Khi còn sống, mẹ Diễm My cũng ủng hộ chuyện tình cảm của cả hai.

Diễm My không phản đối chuyện phụ nữ dựa dẫm vào bạn trai, song muốn mình có sự nghiệp độc lập. "Tôi và bạn trai đều còn trẻ, tinh thần như hai con ngựa háu đá, rất hăng hái trong công việc. Anh ấy không có quan điểm phụ nữ đứng sau chồng. Ngược lại, anh ấy muốn tôi có công việc riêng và thành công của mình. Ở bên cạnh, anh hỗ trợ, phân tích đúng sai, tạo động lực cho tôi làm việc", cô nói.

