Vàng miếng trượt giá sau mốc gần 56 triệu, USD tự do tăng vọt

Giá vàng thế giới giằng co, khiến giá vàng miếng trong nước sáng nay (22/12) quay đầu đi xuống sau khi lên gần 56 triệu đồng/lượng vào ngày hôm qua. Giá USD tự do tăng 50 đồng, trong khi giá USD niêm yết tại một số ngân hàng đi ngang

Lúc gần 11h trưa nay, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội theo niêm yết của Tập đoàn DOJI là 55,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,75 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,15 triệu đồng/lượng và 55,65 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Vàng miếng trượt giá sau khi lên gần 56 triệu đồng/lượng, USD tự do tăng vọt

So với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng miếng hiện giảm 50.000 đồng/lượng ở DOJI và giảm 100.000 đồng/lượng ở SJC.

Trong ngày đầu tuần, hưởng ứng đà tăng của giá vàng quốc tế, giá vàng miếng bán ra theo niêm yết của DOJI có lúc đạt 55,95 triệu đồng/lượng, cao nhất trong 1 tháng. Tuy nhiên, do giá vàng thế giới không duy trì được đà tăng trong phiên đêm qua, giá vàng miếng trong nước đi xuống theo trong sáng nay.

Tuy nhiên, giá các sản phẩm vàng 999,9 khác đi ngang hoặc tăng, thay vì giảm như vàng miếng.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào là 54,16 triệu đồng/lượng và bán ra 54,86 triệu đồng/lượng, bằng với mức giá sáng qua. Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá tương ứng là 54 triệu đồng/lượng và 54,75 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng.

Trong phiên đêm qua tại New York, giá vàng giao ngay giảm 4,3 USD/oz, còn 1.877,7 USD/oz. Trước đó, giá vàng tăng lên gần mức 1.900 USD/oz trong phiên châu Á.

Lúc hơn 11h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.881,8 USD/oz, tăng 4,1 USD/oz so với chốt phiên Mỹ. Mức giá này tương đương gần 52,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng bán lẻ trong nước khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng rơi vào trạng thái giằng co do tác động của nhiều thông tin, bao gồm lạc quan về gói kích cầu 900 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ chuẩn bị phê chuẩn, nỗi lo về biến thể mới của Covid-19 xuất hiện ở Anh, và diễn biến tỷ giá đồng USD.

Một số chuyên gia cho rằng triển vọng của giá vàng trong mấy tháng tới vẫn "sáng" bởi kim loại quý này có thể vừa phát huy vai trò kênh đầu tư chống lạm phát, vừa phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn. Triển vọng lạm phát có thể tăng khi tiền được bơm ồ ạt vào nền kinh tế toàn cầu và lãi suất tiếp tục ở mức siêu thấp. Rủi ro đối với kinh tế toàn cầu lại đang gia tăng với sự xuất hiện của biến thể virus mới.

Chuyên gia kinh tế Howie Lee thuộc OCBC nói với hãng tin Reuters rằng trong môi trường như vậy, giá vàng có thể vượt mốc 2.000 USD/oz trong thời gian từ nay đến quý 2/2021.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng một khi vaccine ngừa Covid-19 được tiêm rộng rãi, dịch bệnh sẽ được kiểm soát, kinh tế toàn cầu khởi sắc, và nhu cầu nắm giữ vàng để tìm kiếm sự an toàn sẽ giảm bớt.

Trên phương diện kỹ thuật, nhà phân tích Wang Tao của Reuters cho rằng giá vàng có thể tụt về 1.862 USD/oz vì có vẻ đã hoàn tất đợt hồi phục kể từ mức đáy 1.764 USD/oz thiết lập cách đây ít lâu.

Đồng USD giảm giá trở lại trong phiên đêm qua, khiến chỉ số Dollar Index sáng nay dao động quanh mức 90,2 điểm, từ mức 90,5 điểm vào sáng qua.

Trong nước, giá USD tự do sáng nay tăng vọt, lên mức 23.260 đồng (mua vào) và 23.300 đồng (bán ra). So với sáng qua, giá USD tự do hiện tăng 30 đồng ở chiều mua và 50 đồng ở chiều bán.

Nếu so với hôm thứ Sáu tuầ trước, giá USD tự do hiện tăng 55 đồng ở chiều mua và 70 đồng ở chiều bán.

Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD niêm yết duy trì ở mức 23.040 đồng và 23.220 đồng, tương ứng giá mua và bán.

