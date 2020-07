THACO xuất khẩu ô tô qua Thái Lan

80 xe Kia Grand Carnival này là lô xe du lịch thứ hai của THACO trong năm nay được xuất khẩu sang Thái Lan, trung tâm sản xuất ô tô lớn nhất Đông Nam Á. Công ty Yontrakit Kia Motor Co., Ltd, đối tác nhập khẩu của THACO, sẽ tiếp tục đặt hàng theo cam kết giữa hai bên với tổng số Kia Grand Carnival dự kiến năm nay là 560 xe. Tháng 2/2020, THACO đã giao sang Thái Lan cho đối tác này 40 xe. Đây là câu chuyện lội ngược dòng vì hầu hết xe du lịch nhập khẩu vào thị trường Việt Nam là từ Thái Lan.

Kia Grand Carnival xuất khẩu (Tên tại thị trường Việt Nam là Kia Sedona) được trang bị các tính năng hiện đại, không gian nội thất rộng rãi với 4 hàng ghế và 11 chỗ ngồi, tay lái bên phải theo luật giao thông Thái Lan. Đánh giá về sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam, đối tác Yontrakit Kia Motor Co., Ltd cho biết đây là dòng sản phẩm tiết kiệm nhiên liệu, được thiết kế phù hợp với thị hiếu của khách hàng và có mức giá cạnh tranh hơn so với xe nhập khẩu từ Hàn Quốc; Đặc biệt THACO đã đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu của Kia Motors và thời gian giao hàng.

Thực hiện chiến lược tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, với nỗ lực nghiên cứu phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường trong những năm qua, THACO đã xuất khẩu xe bus, xe tải, xe du lịch, sơmi rơmoóc sang Thái Lan, Philippines, Campuchia, Singapore, Myanmar, Nhật Bản, Mỹ… Cuối năm 2019, THACO đã xuất khẩu 15 xe bus sang Philippines và 120 xe Kia Cerato sang Myanmar.

Tính đến thời điểm này của năm 2020, ngoài 120 xe Kia Grand Carnival đi Thái Lan, THACO đã xuất khẩu 80 xe Kia Cerato sang Myanmar; 36 sơmi rơmoóc xương và 2 sơmi rơmoóc chuyên dụng chở nhà gỗ sang Mỹ.

Theo kế hoạch, ngày 13/7 THACO sẽ xuất khẩu sang Mỹ 33 sơmi rơmoóc còn lại trong hợp đồng 69 sơmi rơmoóc cung cấp cho đối tác PITTS Enterprises (Mỹ). Các sản phẩm gồm sơmi rơmoóc xương kết hợp 20/40 feet 2 trục, sơmi rơmoóc xương kết hợp 20/40 feet 3 trục. Loại sơmi rơmoóc này có kết cấu ưu việt, chiều dài tổng thể có thể thu vào 31 feet 10 inch (9.629mm) và mở rộng tối đa đến 42 feet 2 inch (12.478mm) để chuyên chở nhiều loại container khác nhau theo nhu cầu của khách hàng. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn tham gia giao thông tại Mỹ như DOT, AAR, ANSI, TOFC, FMVSS, SAE, TTMA…

Thời gian tới, THACO sẽ gia tăng sản lượng xuất khẩu sang các thị trường hiện hữu và tiếp tục khảo sát, thâm nhập vào các thị trường mới; phát triển hệ thống phân phối tại các nước nhập khẩu; liên doanh, liên kết với các đối tác để mở rộng thị trường... Kế hoạch cả năm 2020, THACO sẽ xuất khẩu hơn 1.400 xe các loại sang Myanmar, Thái Lan, Philippines, Singapore, Mỹ, Nhật Bản… và mở rộng thị trường sang Malaysia, Hàn Quốc, Armenia...

