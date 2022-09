Một số cửa hàng xăng dầu treo biển 'hết hàng' chỉ là cục bộ, nhất thời

Giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên cho thấy, hầu hết các CHXD đều đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, cá biệt, có một số nơi hết hàng nhưng chỉ là cục bộ, nhất thời.

Ngày 3/9, đoàn công tác của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn ba tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên.

Theo đó, ghi nhận của lực lượng QLTT tại 3 địa phương này cho thấy, hầu hết các CHXD đều đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, cá biệt, có một số nơi hết hàng nhưng chỉ là cục bộ, nhất thời.

Tại thành phố Hà Nội, kiểm tra 5 cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, cho thấy, đa số các cửa hàng đều hoạt động bình thường, nguồn xăng, dầu đủ để phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, tại cửa hàng xăng dầu số 2 của Công ty cổ phần Nam Hồng (tại địa chỉ Km6, đường Bắc Thăng Long Nội Bài-Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội), có thương nhân phân phối là Công ty cổ phần vật tư thương mại Vĩnh Phúc đã hết mặt hàng xăng, chỉ còn kinh doanh dầu. Tuy vậy, cửa hàng này không treo biển hết xăng để thông báo với người dân.

Nhân viên cây xăng cho biết, cửa hàng mới hết xăng từ đầu giờ sáng, còn dầu vẫn bán bình thường.

Tuy nhiên, được biết, tại cây xăng này, đội Quản lý địa bàn đã tiến hành lập biên bản ghi nhận tình trạng hết xăng 2 lần vào 2 ngày liên tiếp 1 và 2/9/2022.

Truy nguyên nhân vì sao để xảy ra tình trạng hết hàng tại cửa hàng này, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Ánh Dương đã chỉ đạo trực tiếp Đội QLTT phụ trách địa bàn để xác minh.

“Làm việc với cửa hàng, với thương nhân phân phối, xác định rõ lý do vì sao không có hàng để bán; do thiếu nguồn cung hay do hàng về không kịp”, Phó Tổng cục trưởng chỉ đạo và nhấn mạnh, phải truy đến cùng, tìm gốc rễ của tình trạng thiếu hàng, chưa đủ hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng xăng dầu số 2 của Công ty cổ phần Nam Hồng đã hết xăng, chỉ còn dầu để bán (ảnh: Tổng cục QLTT).

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, kiểm tra qua 6 cửa hàng xăng dầu tại huyện Bình Xuyên và thành phố Phúc Yên, Đoàn giám sát ghi nhận 3/6 cửa hàng thông báo hết mặt hàng xăng RON 95-III đều là các cửa hàng nhượng quyền thương mại của Petrolimex Hà Nội gồm: Cửa hàng xăng dầu số 2 thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Hoàng Vân (Vĩnh Phúc), phường Phúc Thắng (TP Phúc Yên); Cửa hàng xăng dầu Hùng Vương, thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoài Nam (địa chỉ tổ 8, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên); Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hồng Quân (địa chỉ thôn Hưởng Lộc, xã Đạo Đức huyện Bình Xuyên). Còn các mặt khác vẫn bán bình thường, không hạn chế số lượng bán ra cũng như thời gian bán hàng.

Tuy nhiên, theo Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc, vài ngày gần đây, trên địa bàn có xuất hiện tình trạng kinh doanh gián đoạn cục bộ, một số cửa hàng hết hàng xăng RON 95-III.

Trong ngày 3/9, các Đội quản lý địa bàn đã ghi nhận 3 cửa hàng báo hết xăng. Trong số đó, có cửa hàng trùng với quá trình giám sát của Đoàn công tác Tổng cục QLTT. Trường hợp này đã được đoàn kiểm tra tiến hành đo bể vào ngày 2/9 và khẳng định việc hết hàng.

Còn tại tỉnh Thái Nguyên, trong ngày 3/9, qua kiểm tra tại 10 CHXD trên địa bàn huyện Phổ Yên, thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên, cho thấy tình hình kinh doanh xăng dầu tương đối ổn định. Nhiều cửa hàng cũng như người tiêu dùng cho biết không gặp khó hoặc gián đoạn trong quá trình mua xăng dầu. Duy chỉ có một vài cửa hàng chỉ bán một loại xăng hoặc E5 RON 92 hoặc RON 95-III do “một cột bơm bị hỏng”.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên, khi làm việc với nhiều cửa hàng kinh doanh trên địa bàn tỉnh thì một trong những nguyên nhân chính được đưa ra là thiếu nguồn cung, hoặc chỉ được nhập với khối lượng hạn chế.

Ông Chu Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên cho biết, dịp nghỉ lễ 2/9, đơn vị đã nhận được công văn báo cáo của một số doanh nghiệp xin tạm dừng bán xăng RON95-III, như doanh nghiệp tư nhân Trung Dũng (TP Thái Nguyên) tính đến hết ngày 1/9/2022, Cửa hàng xăng dầu này đã hết mặt hàng xăng Ron95-III. Doanh nghiệp đã gọi điện lên Công ty Xăng dầu Bắc Thái để xin cấp mặt hàng xăng này nhưng được Công ty trả lời hết nguồn. Do vậy, doanh nghiệp xin tạm dừng bán xăng Ron95-III đến khi nào Công ty Xăng dầu Bắc Thái cấp nguồn thì tiếp tục bán.

Còn Công ty TNHH Xăng dầu Quyết Tiến (tổ dân phố Trại, phường Tân Hương, TP Phổ Yên) cho biết: Hiện nay, tình hình kinh doanh xăng dầu vô cùng khó khăn. Theo đó, nguồn hàng (các đầu mối báo hết nguồn, xuất hàng ra quá nhỏ giọt, tại kho các mặt hàng không đầy đủ); trong khi đó các kho cho chiết khấu bằng 0 đồng/lít gần như là không xuất hàng ra.

Để có hàng cấp cho các đại lý, chúng tôi phải lấy hàng từ những nguồn hàng không có chiết khấu. Như vậy, về đến cửa hàng phải bù hoàn toàn cước vận chuyển cộng với phần cộng thêm và chi phí bán hàng. Dù đã rất cố gắng nhưng với những lý do trên, các đại lý bị lỗ quá nhiều, không thể tiếp tục kinh doanh được nữa, dẫn đến xin tạm nghỉ bán hàng là việc không tránh khỏi…

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Huệ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu (Petrolimex) Bắc Thái, lại cho rằng, đơn vị vẫn đủ hàng cung cấp cho các đơn vị theo kế hoạch. Nhưng tại một số thời điểm nhất định, do hàng chưa về kịp nên có tình trạng hết hàng tạm thời, nhưng chỉ một vài tiếng sau sẽ có.

Những ngày này, nhu cầu đối với các mặt hàng xăng dầu tăng khoảng 40%. Vì thế, những cửa hàng, đại lý lấy nhiều hơn so với hạn mức đã ký kết hợp đồng với Công ty sẽ không hoặc chỉ đáp ứng được một phần nhỏ.

