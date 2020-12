Giống ngô nếp lai VNUA69 tăng năng suất, thu nhập cao cho bà con

Lai tạo ra giống ngô chống chịu với bệnh dịch, năng suất cao

Sáng 5/12, Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng phối hợp cùng với Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng - UBND xã Thọ Phú đã tiến hành hội nghị đánh giá hiệu quả mô hình thử nghiệm giống VNUA69 tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Hoạt động này nằm trong dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ “Sản xuất thử giống ngô nếp lai VNUA69 tại các tỉnh phía Bắc” do ThS. Nguyễn Văn Hà (giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam) làm chủ nhiệm.

Giống ngô nếp lai VNUA69 do Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng chọn tạo và được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận sản xuất thử theo quyết định số 23/QĐ-TT-CLT ngày 29/1/2018 tại vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Theo các đánh giá khảo nghiệm quốc gia và khảo nghiệm sản xuất từ năm 2016 đến 2019, giống VNUA69 có khả năng thích ứng rộng, thời gian từ gieo đến thu bắp tươi 70-75 ngày trong vụ Thu Đông, 80-85 ngày trong vụ Xuân.

Đặc biệt, giống có khả năng chống chịu với bệnh đốm lá, gỉ sắt, khô vằn. Năng suất bắp tươi đạt trung bình từ 130-140 tạ/ha, cao hơn HN88 từ 3-7% trong khảo nghiệm VCU. Năng suất hạt lai F1 của giống VNUA69 đạt từ 2,2-2,5 tấn/ha và được sản xuất ngay trong nước nên có thể hạ giá thành 1 kg hạt giống từ 25-30% so với các giống nhập nội. Điều đó giúp giảm một phần chi phí trong sản xuất ngô nếp thương phẩm hiện nay.

Ngoài ra, từ kết quả xây dựng mô hình tại xã Thọ Phú cho thấy giống ngô VNUA69 có khả năng sinh trưởng phát triển rất khỏe, thích ứng tốt với điều kiện sản xuất của địa phương. Giống ngô VNUA69 được đánh giá có khả năng chống chịu tốt với bệnh gỉ sắt, năng suất thu hoạch bắp tươi dự kiến đạt trên 130 tạ/ha, như vậy vượt giống đối chứng HN88 từ 6-8%. Chất lượng bắp luộc ngon dẻo, có độ ngọt thơm.

Người dân mong muốn được mở rộng sản xuất

Theo đánh giá của bà Nguyễn Thị Thoa – đại diện hộ dân tham gia thực hiện mô hình: “Giống ngô VNUA69 đưa về Thọ Phú trồng là phù hợp, cây rất dễ trồng, hạt nảy mầm nhanh, đều, mầm to khỏe, cây sinh trưởng tốt lớn nhanh, bắp rất to, hạt to và kết hạt đầy. Bắp ngô ở ruộng nhà trồng cứ trung bình 3 bắp/kg. Tôi bán từ 5-6 nghìn đồng/kg tùy loại bắp to nhỏ. Mỗi sào thu được từ 3,5-3,9 triệu đồng trong khi thời gian trồng ngô ngắn hơn lúa, lãi cao hơn. Tôi và nhiều hộ đều mong muốn tiếp tục trồng giống ngô nếp này trong các vụ sau”

Chung quan điểm này, ông Nguyễn Lê Khương, Phó trưởng phòng Nông nghiệp huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa lại nhận xét, ngô nếp là cây màu được trồng với diện tích lớn tại Thanh Hóa phục vụ nhu cầu làm ngô quà nội tỉnh và cung cấp cho các địa phương lân cận.

Giống ngô nếp lai được trồng hiện tại ở tỉnh Thanh Hóa chủ yếu là giống HN88, đây là giống ngô nếp có nguồn gốc nhập nội từ Trung Quốc với giá hạt giống khá cao, khoảng 280-300 nghìn đồng/kg hạt giống, lúc khan hiếm hàng, giống có thể nên tới 320-330 nghìn đồng/kg, hơn thế nữa, gần đây giống HN88 có biểu hiện nhiễm bệnh gỉ sắt nặng, làm ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng, thu nhập của người trồng ngô.

“Chính vì vậy, việc thử nghiệm các giống ngô nếp lai mới, nhằm tìm ra những giống ngô nếp có năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh tốt để đưa vào cơ cấu sản xuất, đem lai thu nhập cho bà con nông dân trồng ngô là vấn đề cần thiết.

Nhờ sự phối hợp giữa xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn và Viện nghiên cứu và Phát triển cây trồng, giống VNUA69 được đưa vào trồng tại địa phương trong vụ Thu Đông 2020 được bà con nông dân đón nhận và đánh giá rất cao về năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu. Địa phương rất sẵn sàng đón nhận giống ngô VNUA69 để đưa vào cơ cấu cây trồng nông nghiệp của huyện trong thời gian tới”, ông Khương bày tỏ.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, ThS. Nguyễn Văn Hà - chủ nhiệm dự án cảm ơn sự hỗ trợ của các đơn vị quản lý địa phương tỉnh Thanh Hóa cùng các hộ dân đã tham gia hợp tác xây dựng mô hình thử nghiệm đạt kết quả tốt.

Ths Hà cũng mong muốn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cùng các Sở, Ban ngành có liên quan tạo điều kiện cho Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng – Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Công ty TNHH Cường Tân phát triển, mở rộng sản xuất giống ngô nếp lai VNUA69 trên địa bàn tỉnh trong các mùa vụ tiếp theo.

N. Huyền