Trung Quốc có thêm vắc-xin Covid-19 vào cuối năm, giá 150 USD

Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm quốc gia Trung Quốc (SinoPharm), ông Liu Jingzhen chia sẻ với tờ Guangming Daily rằng, vắc-xin phòng Covid-19 do công ty sản xuất đã bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ ba và cuối cùng để kiểm chứng tính hiệu quả cũng như mức độ an toàn trên nhóm tình nguyện viên quy mô lớn.

Theo ông Liu, sản phẩm vắc-xin Covid-19 của Sinopharm khả năng sẽ được đưa ra thị trường vào cuối tháng 12/2019. Nếu tuyên bố này thành sự thật, Trung Quốc đã có thể chế vắc-xin phòng Covid-19 sau đúng một năm dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này và thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc từng là tâm dịch.

Tập đoàn SinoPharm của Trung Quốc hy vọng đưa vắc-xin Covid-19 ra thị trường vào cuối năm với giá 150 USD. (Ảnh minh họa)

Nhằm tạo ra hệ miễn dịch, mỗi người sẽ cần tiêm hai mũi vắc-xin Covid-19, ông Liu cho biết.

“Tin tốt là giá của sản phẩm không hề cao. Một mũi tiêm có giá vài trăm nhân dân tệ và hai mũi tiêm có giá dưới 1.000 nhân dân tệ (144 USD)”, ông Liu nói.

Thông tin được Chủ tịch Tập đoàn dược phẩm Sinopharm công bố ngay sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin vắc-xin Ad5-nCoV do công ty CanSino và quân đội Trung Quốc kết hợp phát triển đã được cấp bằng sáng chế dù chưa hoàn tất giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng.

CanSino nhấn mạnh việc vắc-xin do họ phát triển được cấp bằng sáng chế đã khẳng định thêm tính hiệu quả và an toàn của Ad5-nCoV. Đây là một trong 5 loại vắc-xin do Trung Quốc phát triển. Vắc-xin Ad5-nCoV của CanSino sẽ bước sang giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ ba tại Ả Rập Xê-út và Mexico.

CanSino cũng được cho muốn thử nghiệm giai đoạn 3 của vắc-xin Ad5-nCoV tại Brazil, Chile và Nga.

Trong khi đó, hôm 11/8, Bộ Y tế Nga đã cấp phép sử dụng vắc-xin Covid-19 "Sputnik V" do Viện Nghiên cứu Gamaleya và Bộ Quốc phòng Nga cùng phát triển. Tuy nhiên, vắc-xin "Sputnik V vẫn sẽ tiếp tục được thử nghiệm lâm sàng với sự tham gia của hàng ngàn người sinh sống ở Nga và ở nước ngoài. Hiện có khoảng 20 quốc gia muốn mua vắc-xin "Sputnik V" hoặc bày tỏ hy vọng hợp tác sản xuất cũng như phân phối vắc-xin với Nga.

Đáng nói, Tổng thống Nga Valadimir Putin tiết lộ một trong hai cô con gái của ông cũng đã thử nghiệm tiêm vắc-xin này và sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Các nhân viên y tế và giáo viên Nga sẽ là hai đối tượng đầu tiên được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Việc tiêm vắc-xin cho người dân sẽ bắt đầu từ tháng 1/2021 và hoạt động tiêm là tự nguyện.

Minh Thu (lược dịch)