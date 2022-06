Theo Daily Mail, một nửa số nhà kính của Vương quốc Anh đang bỏ trống do thiếu lao động và chi phí sưởi ấm tăng cao.

Do đó, theo dự báo của các trang trại, sản lượng dưa chuột và ớt ngọt sẽ giảm hơn một nửa. Vì giá năng lượng tăng cao dẫn đến không thể sưởi ấm nhà kính và đã quá muộn để trồng cây mới.

Theo ghi nhận, vào đầu năm ngoái chi phí xăng là 40 pence và hiện nay số tiền này đã tăng lên 8 bảng Anh.

Nông dân Anh cảnh báo mùa thu hoạch kém do giá điện tăng cao. (Ảnh: Global Look Press)

Đây chính là lý do tại sao đại diện cho các doanh nghiệp chiếm 3/4 sản lượng dưa chuột và ớt ngọt của Vương quốc Anh, cho biết các công ty đã bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng đáng kinh ngạc của giá cả.

Ngoài ra, diện tích trồng các loại cây họ cải, bao gồm bông cải xanh và súp lơ trắng đã giảm 20% do tình trạng thiếu lao động. Tình trạng này được giải thích là năm ngoái hầu hết công nhân do nông dân Anh thuê đến từ Ukraine, những người đã không thể rời khỏi đất nước do hoạt động quân sự đặc biệt của Nga.

Trước đó, hôm 23/5, người đứng đầu công ty năng lượng E.ON, Michael Lewis, cho biết vào mùa thu năm 2022, ngưỡng giá tài nguyên ở Anh có thể lên tới 3.000 bảng Anh dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu khoảng 40% đối với cư dân của đất nước.

Theo ông Lewis, nếu chính phủ Vương quốc Anh không có bất kỳ hành động nghiêm túc nào, nước này có nguy cơ phải đối mặt với “đói nghèo về nhiên liệu”. Nếu ở thời điểm hiện tại, tỷ lệ những người gặp tình trạng này là 20%, thì đến tháng 10, con số này sẽ tăng gấp đôi.

Cùng ngày, tờ Independent đăng tải tuyên bố của Ian Wright, người đứng đầu Hiệp hội đồ uống và thực phẩm Anh, về việc người dân nước này không chuẩn bị trước tình trạng thiếu hụt và giá thực phẩm tăng cao.

Trong khi đó, hôm 17/5, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Anh, Andrew Bailey, nói rằng bộ phận của ông “bất lực” trước tình trạng lạm phát mà theo ông, nguyên nhân là do các hạn chế áp đặt đối với Moscow.

Một ngày trước đó, Bộ trưởng phụ trách về bảo vệ thuộc Bộ Nội vụ Anh Rachel Maclean nói rằng nếu người Anh đang gặp khó khăn vì chi phí sinh hoạt tăng cao, họ nên chuyển sang một công việc được trả lương cao hơn hoặc làm việc nhiều hơn.

Theo một cuộc khảo sát của Daily Mirror, hơn một nửa số người Anh sẽ không thể thanh toán hóa đơn trong tương lai gần, trong khi hơn 5 triệu người dân nước này buộc phải lựa chọn giữa sưởi ấm và thực phẩm. Theo ghi nhận, một số gia đình từ chối mua những thứ không cần thiết hoặc hủy bỏ các ngày lễ.

Thanh Bình (lược dịch)

