Nhiều người Mỹ đặt câu hỏi về chính sách đối ngoại của ông Biden

Tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức đưa tin, điều này có thể là do sự chia rẽ chung trong xã hội Mỹ. Một mặt, ông Biden được nhiều công dân Mỹ tin tưởng hơn đáng kể so với ông Trump bốn năm trước, mặt khác, nhiều người Mỹ không có sự hưng phấn như khi cựu Tổng thống Barack Obama nhậm chức.

Vào tuần đầu tiên của tháng Hai, Trung tâm Nghiên cứu Pew đã khảo sát 2.596 người Mỹ để xác định kỳ vọng của họ đối với tổng thống mới. Kết quả cho thấy một bức tranh hỗn hợp.

Nhiều người Mỹ đặt câu hỏi về khả năng chính sách đối ngoại của ông Biden. (Ảnh: Reuters)

Một mặt, Tổng thống Biden được nhiều người Mỹ tin tưởng hơn đáng kể so với thời ông Trump bốn năm trước. Theo đó, 60% trong số những người được hỏi tin rằng tổng thống mới sẽ có cách tiếp cận đầy trách nhiệm đối với chính sách đối ngoại. Đối với chính quyền ông Trump, con số này là 46%. Mặt khác, rõ ràng là tân tổng thống đã không gặp phải làn sóng "hưng phấn", như trường hợp của ông Obama, người thay thế George W. Bush vào năm 2009, khi có gần ba phần tư người Mỹ tin tưởng ông Obama.

Đồng thời, kết quả thăm dò cũng cho thấy người Mỹ đang chia rẽ về chính sách đối ngoại của tân tổng thống. Ông Biden được 88% thành viên đảng Dân chủ và những người ủng hộ đánh giá cao về mặt này. Đối với đảng viên Cộng hòa, con số này chỉ là 27%. Rõ ràng, những kết quả này gắn liền với sự chia rẽ chung trong xã hội Mỹ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, so với thời điểm ông Trump nhậm chức, sự khác biệt không quá lớn. Sau đó, chỉ có 16% thành viên đảng Dân chủ tin tưởng vào tiềm năng chính sách đối ngoại của ông Trump.

Trong khi đó, hai phần ba người Mỹ tin rằng ông Biden có thể hàn gắn quan hệ với các đồng minh của Mỹ. Khoảng 6 trong số 10 người được hỏi cũng tự tin rằng tân Tổng thống Mỹ có thể chống khủng bố hiệu quả, tích cực theo đuổi chính sách khí hậu, đưa ra quyết định sáng suốt về việc sử dụng quân đội và liên quan đến thương mại quốc tế. Người Mỹ ít tin tưởng nhất đối với chính sách của ông Biden đối với Trung Quốc, chỉ 53% số người được hỏi tin rằng các hành động của tân Tổng thống đối với Trung Quốc sẽ có hiệu quả.

Ngoài ra, các thành viên lưỡng đảng nhất trí về vai trò của Mỹ trên thế giới, với 78% người được hỏi tin rằng Mỹ nên đóng vai trò là nhà lãnh đạo, và vai trò này nên được chia sẻ với các nước khác. Trong khi, 10% muốn Mỹ lãnh đạo đơn phương, 10% khác không muốn Mỹ đóng vai trò chủ đạo. Đáng chú ý, các con số hầu như không thay đổi kể từ năm 1993.

Tuy nhiên, một nửa số người được hỏi cho rằng Mỹ nên chú ý đến các vấn đề bên trong hơn là các vấn đề bên ngoài. Hai phần ba thành viên đảng Cộng hòa chia sẻ quan điểm này, trong khi ở phe Dân chủ có tỷ lệ cao không kém ủng hộ sự tham gia tích cực hơn của Mỹ vào chính trường thế giới.

Theo Frankfurter Allgemeine Zeitung, mong muốn tập trung vào chính trị trong nước gắn liền với những thách thức mà hầu hết người Mỹ phải đối mặt. Ba phần tư số người được hỏi xác định rằng bảo vệ công việc là ưu tiên hàng đầu. 71% người Mỹ coi việc ngăn chặn đại dịch Covid-19 và chống khủng bố là những nhiệm vụ quan trọng. Chỉ 44% người Mỹ coi việc chống lại biến đổi khí hậu là ưu tiên chính.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 19/2 đã xuất hiện lần đầu tiên trước các diễn đàn đa phương, gồm Hội nghị nhóm G7 và Hội nghị an ninh Munich trên cương vị chủ nhân Nhà Trắng, trong đó ông đã gửi đi thông điệp đối ngoại xuyên suốt về việc “nước Mỹ đã trở lại”, đồng thời đề cao giá trị của các cơ chế đa phương.

Đầu tiên, ông Biden đã nhắc lại việc chính quyền của ông đã chính thức trở lại với thỏa thuận khí hậu Paris. Mỹ cũng truyền đi thông điệp sẵn sàng tái tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân đa phương với Iran, vốn được các đồng minh châu Âu của Mỹ mong đợi suốt hai năm qua. Cả hai bước đi này đều đối nghịch với cách tiếp cận các vấn đề quốc tế của ông Trump.

Mỹ cũng quay lại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và ông Biden nói tại Hội nghị G7 rằng Mỹ sẽ sớm chuyển tiền cho tổ chức này để thúc đẩy cuộc chiến chống Covid-19 trên toàn cầu. Ông Biden đã công bố 4 tỉ USD hỗ trợ mới cho chương trình cung cấp vắc-xin toàn cầu Covax do WHO chủ trì, đưa Mỹ trở thành quốc gia chi nhiều tiền nhất cho nỗ lực phân phối vắc-xin đến mọi nơi trên trái đất.

Các nhà ngoại giao Nga rời Triều Tiên theo cách không thể ngờ Mới đây, hôm 25/2, Bộ Ngoại giao Nga cho biết các nhà ngoại giao nước này đã rời Triều Tiên trên một “toa tàu tạm”.

Thanh Bình (lược dịch)