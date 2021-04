Nga giải thích áp lực ngày càng tăng của Mỹ đối với Nord Stream 2

“Việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) sắp hoàn thành. Đây là lý do tại sao Mỹ đang gia tăng áp lực lên dự án, đe dọa bằng các biện pháp trừng phạt đối với các công ty tham gia xây dựng”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói.

Ông Pankin nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt đơn phương thường có tác động ngoài lãnh thổ do người Mỹ đưa ra từ lâu đã gây ra sự phẫn nộ không chỉ ở Nga, mà còn trong giới doanh nghiệp và công chúng.

Washington cho biết, sẽ tiếp tục giám sát các tổ chức liên quan đến việc xây dựng Nord Stream 2 để đưa ra các biện pháp trừng phạt. (Ảnh: RIA)

“Các nước châu Âu như Đức, Áo và các quốc gia khác không hiểu tại sao chính sách năng lượng của các nước Liên minh châu Âu (EU) phải được điều chỉnh từ Washington? Tại sao châu Âu lại từ chối một đường ống dẫn khí đốt mang lại lợi nhuận?”, ông Pankin lưu ý.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Nord Stream 2 là một dự án kinh tế thuần túy đáp ứng lợi ích của cả Nga và châu Âu.

“Dự án sẽ đảm bảo cung cấp khí đốt bền vững với giá cạnh tranh cho các nước EU theo con đường ngắn nhất. Trong tương lai, khí đốt tự nhiên có thể được sử dụng để giới thiệu các công nghệ năng lượng mới, bao gồm cả việc sản xuất hydro. Do đó, trong kế hoạch chiến lược Nord Stream 2 sẽ củng cố an ninh năng lượng của châu Âu trong nhiều thập kỷ tới. Các đối tác châu Âu của Nga cũng hiểu điều này. Đó là lý do tại sao các nước quan tâm đến Nord Stream 2 và kiên quyết ủng hộ việc hoàn thành đường ống dẫn khí đốt và không đồng ý với các lệnh trừng phạt của Mỹ”, ông Pankin nói thêm.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh, các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ không ngăn được việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Nord Stream 2 đã hoàn thành hơn 90% nhưng vẫn còn một đoạn đường ống phức tạp cần lắp đặt bên dưới biển Baltic thuộc Đan Mạch. (Ảnh: RIA)

“Nga tin tưởng rằng các biện pháp trừng phạt do Mỹ thực hiện, bao gồm các công cụ cạnh tranh không lành mạnh sẽ không ngăn cản việc xây dựng Nord Stream 2. Những nỗ lực để can thiệp vào giai đoạn vận hành của đường ống Nord Stream 2 là bất hợp pháp”, ông Pankin chia sẻ.

“Chúng tôi cho rằng đường ống dẫn khí mới sẽ được vận hành theo các quy định pháp luật hiện hành. Chính trị hóa vấn đề này là nguy hiểm và chỉ làm tổn hại đến sự phát triển bình thường của hợp tác kinh tế”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định.

Một vòng căng thẳng trong quan hệ Nga - Mỹ bắt đầu sau cuộc phỏng vấn gần đây được phát trên Đài ABC News hôm 17/3, người phỏng vấn đã hỏi Tổng thống Mỹ Joe Biden liệu có nghĩ Tổng thống Nga Vladimir Putin - người bị cáo buộc “tàn nhẫn” với các đối thủ của mình là “một kẻ sát nhân” hay không.

Tổng thống Biden sau đó đáp “tôi đồng ý” và cảnh báo ông Putin sẽ phải “trả giá” vì (được cho) đã can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Ngoài ra, Mỹ cho biết, nước này sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dự án Nord Stream 2. Vào giữa tháng 3, Washington cũng mở rộng hạn chế xuất khẩu sang Nga do tình hình với chính trị gia đối lập Alexei Navalny.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov trước đó đã lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt mới của EU và Mỹ đối với Nga gây tổn hại đáng kể cho các mối quan hệ vốn đã rất tồi tệ. Ông Peskov cho hay, Điện Kremlin tự tin rằng chính sách trừng phạt chống lại Nga không đạt được mục tiêu.

Nord Stream 2 trị giá 11 tỉ USD, một nửa do Tập đoàn Gazprom của Nga tài trợ và nửa còn lại chia đều cho 5 công ty châu Âu (OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper và Shell), dự kiến tăng gấp đôi lượng khí đốt tự nhiên được vận chuyển từ bờ biển Nga qua biển Baltic đến Đức.



Việc xây dựng Nord Stream 2 bị đình chỉ vào cuối năm 2019 khi công ty đặt đường ống của Thụy Sĩ Allseas ngừng hoạt động do lệnh trừng phạt của Mỹ. Hiện chính quyền Đức và các quốc gia châu Âu đang đứng về phía Nga trong vấn đề hoàn thành xây dựng đường ống dẫn khí đốt. Đến nay, hơn 90% dự án đã được hoàn thành và chỉ còn một đoạn đường ống dài khoảng 120 km ở vùng biển sâu ngoài khơi Đan Mạch và khoảng 28 km trong vùng biển của Đức.

Khí tài quân sự xuất hiện gần nơi thi công Nord Stream 2, Nga nói gì? Nhà điều hành xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2), công ty Nord Stream 2 AG mới đây cho biết, có sự gia tăng hoạt động của tàu chiến và máy bay quân sự nước ngoài trong khu vực thi công dự án.

Thanh Bình (lược dịch)