Nga cảnh báo Mỹ và EU không can thiệp vào công việc nội bộ Belarus

RIA đưa tin, hôm 25/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố không ai có thể can thiệp vào công việc nội bộ của Belarus.

Theo đó, tại cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun ở Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố không thể chấp nhận các nỗ lực trừng phạt và áp lực chính trị đối với Minsk.

Ông Lavrov cho rằng, thực tế là các thế lực bên ngoài đang cố gắng làm trầm trọng thêm tình hình ở Minsk.

“Chúng tôi kêu gọi các quốc gia, trước hết là Mỹ và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), hãy chú ý đến tình hình đang bình thường hóa ở Ba Lan và Litva, ngừng kích động các hành động bạo lực để kéo theo phản ứng thích hợp từ lực lượng an ninh. Chúng tôi coi những hành động như vậy là cực kỳ nguy hiểm”, ông Lavrov nói.

Nga cảnh báo Mỹ và EU đừng can thiệp vào công việc nội bộ Belarus. (Ảnh: RIA)

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Moscow phản đối các nỗ lực trừng phạt và gây áp lực chính trị lên Minsk.

“Trong cuộc trao đổi quan điểm về tình hình hiện tại ở Belarus, phía Nga nhấn mạnh không thể chấp nhận nỗ lực áp dụng biện pháp trừng phạt và áp lực chính trị đối với Minsk nhằm phá hoại quá trình thiết lập đối thoại tôn trọng lẫn nhau giữa chính quyền và xã hội trong nước”, ông Lavrov tuyên bố khi trả lời các câu hỏi của báo giới.

“Nga cảnh báo Mỹ và EU hãy chống lại bất kỳ hình thức can thiệp nào vào công việc nội bộ của Belarus, bao gồm cả việc kêu gọi công khai biểu tình chống chính phủ hiện nay ở một số thủ đô”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Được biết, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đang có chuyến thăm Nga từ ngày 24-25/8. Hôm thứ Ba (25/8), khi đến Nga ông Stephen Biegun đã đến Bộ Ngoại giao Nga để gặp Ngoại trưởng Lavrov. Cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao kéo dài hơn 1,5 giờ đồng hồ.

Cùng ngày, Tổng thư ký Cơ quan đối ngoại châu Âu (EEAS) bà Helga Schmid phát biểu tại cuộc họp bất thường của Ủy ban Đối ngoại Nghị viện Châu Âu cho biết, Liên minh châu Âu coi Nga là một trong những bên quan trọng trong việc dàn xếp tình hình ở Belarus, EU sẽ duy trì liên lạc với phía Nga và tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hành động của Nga theo hướng này.

“Nga là một nhân tố chính. Do đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu đã nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin về tầm quan trọng của đối thoại quốc gia ở Belarus và tránh can thiệp tiêu cực từ bên ngoài. Nga hứa sẽ không can thiệp quân sự và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ việc này”, bà Schmid nói.

Cũng theo bà Schmid, EU coi việc dàn xếp trong Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) là cách thích hợp nhất. “Tôi đồng ý OSCE là tổ chức tốt nhất để bắt đầu hành động ngay bây giờ. Nga và Belarus là thành viên của tổ chức này, một cuộc họp về vấn đề này sẽ được tổ chức tại Vienna vào thứ Sáu (28/8)”, bà Schmid cho biết.

Trước đó, các cuộc biểu tình nổ ra ở Belarus sau cuộc bầu cử ngày 9/8. Theo kết quả chính thức do Ủy ban Bầu cử trung ương công bố, Tổng thống Alexander Lukashenko tái đắc cử với 80,1% số phiếu ủng hộ. Tiếp đến là đối thủ chính của ông Lukashenko là bà Svetlana Tikhanovkskaya với 10,12% số phiếu. Bà Tikhanovkskaya tuyên bố không chấp nhận kết quả bầu cử.

Chuyên gia Đức đánh giá chiến lược dự trữ vàng 'sáng suốt' của ông Putin Chiến lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm không ngừng tăng dự trữ vàng của đất nước hóa ra là đúng đắn nhất trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế.

Thanh Bình (lược dịch)