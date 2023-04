Sau vụ Ngọc Lan, Kim Tử Long, lãnh đạo Hiệp hội bảo hiểm lên tiếng

Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (C07 - Bộ Công an) vừa có văn bản hướng dẫn Công an các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).