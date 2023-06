Sẵn sàng rời nhà mới xây để bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc - Nam

Dự báo thời tiết ngày 24/6, miền Bắc và Thanh Hóa có mưa to đến rất to và kéo dài khoảng 2 ngày. Từ Nghệ An đến Phú Yên còn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn mưa chiều tối.