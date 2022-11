Quảng Nam: Người đàn ông lấy can xăng ra đốt nhà, tự thiêu nghi do mâu thuẫn với vợ con

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thanh Long (29 tuổi, ở thôn 1, xã Trà Cang, huyện Bắc Trà My) đã dùng rựa truy sát một phụ nữ hàng xóm về tội Giết người.