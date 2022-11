Theo Công an huyện Quế Sơn, bé gái có chiều dài 55cm; nặng 3,2kg; có độ tuổi khoảng 3 đến 5 ngày tuổi. Bé được phát hiện vào ngày 6/11, tại khu vực rừng ông Lặng, thôn Tây Nam, xã Quế Mỹ.

Công an huyện Quế Sơn vừa ra quyết định truy tìm lai lịch bé gái bị bỏ rơi ở giữa rừng.

Công an huyện Quế Sơn đề nghị các cơ quan của Công an tỉnh Quảng Nam; Công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh cùng phương tiện thông tin đại chúng tổ chức phối hợp truy tìm.

Khi phát hiện thân nhân của trẻ sơ sinh có đặc điểm như trên thì thông báo cho Công an huyện Quế Sơn theo địa chỉ số 110, đường Phan Châu Trinh, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn.

Ở diễn biến liên quan, một lãnh đạo UBND huyện Quế Sơn cho biết thêm, cặp vợ chồng phát hiện cháu bé bị bỏ rơi đã tổ chức lo lậu sự cho cháu theo phong tục của địa phương.

Như đã đưa tin, khoảng 9h ngày 6/11, một cặp vợ chồng đi làm rừng bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu vực rừng ông Lặng (thôn Tây Nam, xã Quế Mỹ) trong một thùng carton, trên người không có vật dụng gì che thân.

Khi phát hiện, tại khu vực rốn, cổ, bẹn, nách của cháu bé có hàng trăm con giòi, cơ thể tím tái, vô cùng xót xa.

Cháu bé ngay sau đó đã được cặp vợ chồng đưa đến Trạm Y tế xã Quế Mỹ cách đó khoảng 3 km. Trạm Y tế xã nhanh chóng sơ cứu ban đầu, vệ sinh cho cháu bé và gọi điện báo cho Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Quế Sơn đưa xe đến đón bé đi cấp cứu.

Tại TTYT huyện Quế Sơn, các y bác sĩ cho bé thở ô xy, dùng kháng sinh, tiêm uốn ván và tiếp tục vệ sinh cho cháu bé. Khi thấy cháu bé có dấu hiệu bị suy hô hấp, TTYT huyện Quế Sơn quyết định chuyển cháu bé ra Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Tại đây, dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng bé đã không qua khỏi vào sáng 8/11.

Sơn Tùng