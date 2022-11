Phú Yên: Mưa lớn, sạt lở đất núi khiến 2 người bị thương

Trưa 13/11, ông Huỳnh Văn Khoa – Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, trên địa bàn huyện xảy ra vụ sạt lở đất núi khiến một ngôi nhà bị sập, 2 người bị thương, đang điều trị tại bệnh viện.

Nhà ông Lê Văn Tấn bị đất núi vùi lấp vào đêm 12/11.

Do mưa lớn kéo dài từ chiều tối ngày 12/11 đã gây ra sạt lở đất núi trên địa bàn, xã An Dân, huyện Tuy An. Tại thôn Cần Lương, nhà ông Lê Văn Tấn bị sập vách tường nhà sau và rạn nứt kết cấu nhà. Vợ, con ông Lê Văn Tấn bị đất và tường ngã đổ, gây thương tích, đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An, sau đó chuyển viện đến Bệnh viện Đa khoa Bình Định (TP Quy Nhơn, Bình Định).

Các đồ dùng, thiết bị gia đình, lúa gạo, nhu yếu phẩm bị đất cát vùi lấp. Ước thiệt hại ban đầu hơn 100 triệu đồng.

“Sáng nay (13/11), trong khu vực thôn Cần Lương có 2 nhà bị đe dọa sạt lở. Tôi đã chỉ đạo di dời khẩn cấp.” – ông Khoa nói

Đến trưa ngày 13/11, huyện Tuy An vẫn có mưa lớn, mực nước hồ Đồng Tròn dâng cao, lượng nước tràn tự do qua tràn phụ về hạ du là 42m3/s. Các xã, thị trấn vùng hạ du Tuy An đã triển khai các giải pháp ứng phó, lập chốt không cho người và phương tiện qua cầu Cây Cam để phòng ngừa nguy hiểm.

Tuyến đường trên địa bàn xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu bị chia cắt.

Tại xã Xuân Thọ 2, TX Sông Cầu hiện nước dâng cao ở các tuyến đường và nhà dân, chính quyền địa phương phải lập chốt nguy hiểm không cho các phương tiện qua lại.

Theo vtc.vn