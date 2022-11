Ngày 20/11, Công an huyện Tân Yên cho biết, trước đó, vào tháng 10, đơn vị này đã kiểm tra, phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1986, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) có hành vi tàng trữ 10 kiện hàng được bọc trong các bao, hộp carton, bên trong mỗi kiện hàng có chứa các chi tiết, cụm chi tiết của súng săn (súng PCP).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an tiếp tục phát hiện và vận động Hiếu tự nguyện giao nộp thêm 12 kiện hàng đang cất trong nhà có chứa các chi tiết, cụm chi tiết để lắp ráp súng PCP.

Qua làm việc, Hiếu khai nhận đã mua số hàng trên của người khác để bán nhằm mục đích kiếm lời. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tân Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hiếu về tội “Tàng trữ, vận chuyển trái phép súng săn”. Hiện Công an huyện Tân Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Theo tienphong.vn