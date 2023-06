'Ông lớn' ưu tiên bày vải thiều vị trí đẹp, bán tại 3.500 siêu thị, cửa hàng

Thu gần 6.800 tỷ từ đặc sản vải thiều Báo cáo tổng kết công tác sản xuất và tiêu thụ vải thiều năm 2022 của tỉnh Bắc Giang, tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ toàn tỉnh đạt trên 199,5 nghìn tấn, giảm hơn 15.000 tấn so với năm 2021. Trong năm 2022, thị trường nội địa tiếp tục được khơi thông và mở rộng, lượng tiêu thụ lên tới 123,5 nghìn tấn. Vải thiều có mặt ở hầu khắp các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ truyền thống. Ngoài ra, các bán trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế. Với thị trường xuất khẩu, vải thiều Bắc Giang tiếp tục khẳng định được thương hiệu, định vị được giá trị tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng sản lượng xuất khẩu đạt gần 76 nghìn tấn. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, EU ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về sản lượng. Theo tỉnh Bắc Giang, tuy sản lượng vải giảm nhưng do giá bán tăng cao nên tổng doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ ước đạt 6.785 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng doanh thu từ quả vải đạt 4.411 tỷ đồng, cao hơn so với năm 2021 là 137 tỷ đồng.