Nữ sinh Kinh tế làm thêm đủ việc, dành dụm từng đồng để thi Hoa hậu Việt Nam 2022

Vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 được tổ chức tại hai khu vực phía Nam (TP.HCM) và phía Bắc (Hà Nội). Sau vòng loại đầu tiên, ban tổ chức (BTC) đã chọn ra được 58 cô gái xuất sắc để tiếp tục bước vào chung khảo toàn quốc.

Một gương mặt nổi bật trong dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 là cô nàng Phan Phương Anh (SN 2003, Hà Nội). Cô đang là sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Phan Phương Anh là sinh viên năm 2 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.



Nữ sinh Phương Anh gây chú ý nhờ gương mặt khả ái và sự tự tin. Đến với cuộc thi này, ngoài hình thể, người đẹp Hà Nội còn trau dồi nhiều kỹ năng khác như giao tiếp, catwalk, đặc biệt là khả năng ngoại ngữ. Được biết cô nàng đã đạt 6.5 IELTS vào năm 2020.

Chia sẻ với Infonet, Phương Anh cho hay: "Hoa hậu Việt Nam 2022 là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên mình tham gia. Mình đã theo dõi các cuộc thi hoa hậu từ khi còn bé, điều đó đã thôi thúc mình lớn lên phải tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Và mình nhận thấy Hoa hậu Việt Nam là sân chơi phù hợp nhất với mình nên đã quyết định tham gia cuộc thi.

Ban đầu khi đến tham gia sơ khảo miền Bắc, mình đã khá lo lắng và hồi hộp vì các thí sinh khác đều rất xinh đẹp và tài giỏi. Có lẽ vì thế nên phần thể hiện của mình còn khá run và chưa được hoàn hảo, nhưng mình đã cố gắng hết sức để thể hiện được bản thân mình một cách tốt nhất trước ban giám khảo. Mình cảm thấy rất hạnh phúc và phần nào thấy xứng đáng có mặt trong top 58 của cuộc thi".

Vượt lên chính mình, chinh phục vương miện

Hành trình chinh phục "đấu trường nhan sắc" Hoa hậu Việt Nam 2022 của Phương Anh không hề đơn giản. Đầu tiên, cô nàng phải vượt qua chính mình, thay đổi bản thân để tự tin tỏa sáng hơn.

"Mình đã có sự chuẩn bị khá kĩ lưỡng từ trước để đến với cuộc thi như học catwalk, tập gym rèn luyện cơ thể, trau dồi các kĩ năng giao tiếp và tiếng Anh. Ngoài ra, mình cũng cố gắng chăm sóc sức khoẻ và giữ một tinh thần thật tốt để tránh khỏi những áp lực trong cuộc thi", Phương Anh chia sẻ.

Đến với cuộc thi này, nữ sinh 2003 hạnh phúc khi được bố mẹ ủng hộ. Có lẽ nhờ hiệu ứng tích cực từ nhiều cuộc thi hoa hậu nên bố mẹ cô đã có cái nhìn tích cực, cởi mở hơn khi con cái bày tỏ nguyện vọng muốn tham gia đấu trường sắc đẹp.

Phương Anh cho hay, bố mẹ cô đã phải tiết kiệm rất nhiều để con gái có thể thực hiện ước mơ của mình. Bản thân cô nàng cũng tiết kiệm, dành dụm tiền từ những công việc làm thêm như gia sư Toán - tiếng Anh, dạy mẫu nhí... để dồn toàn lực cho cuộc thi này.

Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022 cũng khiến việc học của Phương Anh bị gián đoạn. Cô nàng đã cố gắng sắp xếp thời gian sao cho cân bằng được việc học trên trường và thời gian chuẩn bị cho cuộc thi. Tuy vậy, sắp tới phải bay vào miền Nam tham gia cuộc thi nên Phương Anh đã quyết định bảo lưu 2 tháng. Các thầy cô ở trường cũng rất ủng hộ và tạo điều kiện cho Phương Anh.

Phương Anh làm nhiều công việc làm thêm khác nhau, dành dụm tiền để thi Hoa hậu Việt Nam 2022



Thần tượng Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Từ cô gái xuất thân nông thôn, Đỗ Thị Hà trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020 và mang về niềm tự hào cho người hâm mộ sắc đẹp. Người đẹp đã chứng minh được mình là một bông hoa vừa có sắc vừa có hương. Chính nhờ điều đó, Đỗ Thị Hà đã trở thành thần tượng của nhiều cô gái tham gia Hoa hậu Việt Nam năm nay, trong đó có Phương Anh.

Nữ sinh 2003 tiết lộ, bản thân rất ấn tượng với giây phút đăng quang của Hoa hậu Đỗ Thị Hà. "Khi chị Hà đăng quang, mình mới là cô bé lớp 11. Được chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của chị đã phần nào thôi thúc bản thân mình thực hiện ước mơ sau này. Và đó cũng là lý do vì sao mình yêu thích trường Đại học Kinh tế Quốc dân và quyết định đăng ký trường làm nguyện vọng 1.

Mình đã nhiều lần nhìn thấy chị Hà ở trường. Mình rất ngưỡng mộ bởi dù lịch trình dày đặc nhưng chị vẫn đến trường rất nhiều, luôn sẵn sàng chụp ảnh và trò chuyện với các bạn sinh viên. Mình cũng được nghe rất nhiều những lời khen có cánh từ các thầy cô giảng viên tại trường khi nói về chị", Phương Anh bày tỏ.

Phương Anh tiết lộ rất thần tượng Hoa hậu Đỗ Thị Hà và luôn coi đó là tấm gương để cố gắng.

Cô gái Hà thành cũng tự nhận xét mình có vài điểm giống thần tượng, ví dụ như tính cách hòa đồng, thân thiện và rất hướng ngoại. Phương Anh cũng khá năng nổ trong các hoạt động ở trường lớp, cũng như trong các câu lạc bộ năng khiếu.

Tiết lộ thêm về bản thân mình, cô nàng cho hay mình từng là chủ tịch CLB Phan Dinh Phung Dance Club (PDC), từng cùng đồng đội tham gia vào giải đấu toàn quốc Highschool Best Dance Crew và đạt giải Á quân 2019 và Quán quân 2020. Hiện tại, Phương Anh đang là thành viên ban thời trang của CLB MC và Thời trang Đại học Ngoại Thương (MFC).

Phương Anh có năng khiếu nhảy hiện đại



"A winner is a dreamer who never gives up" (Người thắng là người có giấc mơ và không bao giờ bỏ cuộc) - câu nói nổi tiếng của ông Nelson Mandela đã trở thành kim chỉ nam cho Phương Anh. Cô nàng đang nỗ lực, phấn đấu từng ngày để có thể giành được ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2022.

Cùng chúc cho Phương Anh có thể giành được chiến thắng nhé!

Bạch Dương

Ảnh: NVCC