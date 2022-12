Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bắc Giang đã bị bắt

Theo vị lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang, vào ngày 9/12, Công an huyện Yên Dũng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang nhanh chóng triển khai lực lượng bắt giữ đối tượng cướp tài sản là Đào Ngọc Toàn (SN: 1997, trú tại xã Song Khê, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) khi đang lẩn trốn tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Đối tượng Đào Ngọc Toàn bị công an bắt (Ảnh công an cung cấp).

Trước đó, ngày 7/12, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo của chị Đỗ Thị Hương (SN: 1985, trú tại thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng), vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7/12, tại tiệm vàng Quang Hương (là tiệm vàng của gia đình chị Hương) ở thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, một nam thanh niên lạ mặt, khoảng 30 tuổi, đeo khẩu trang, mặc áo khoác màu trắng, quần bò xanh vào tiệm giả mua vàng rồi sau đó cướp đi 1 dây chuyền vàng và 1 mặt dây chuyền vàng.

Khu vực xảy ra vụ cướp.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc. Cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương vào cuộc truy bắt đối tượng và đến ngày 9/12, đã bắt được Đào Ngọc Toàn – khi kẻ này đang lẩn trốn ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Hiện, Công an huyện đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị người dân, doanh nghiệp trên địa bàn nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa các loại tội phạm dịp giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hải Ngọc