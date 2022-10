Ngày 26/10, Công an TP Hải Phòng cho biết đang triển khai lực lượng để truy bắt T.H.H. (37 tuổi, ở thôn Vân Tra, xã An Đồng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) – là hung thủ giết chị L.T.L.D. (thường gọi là Tr., 29 tuổi) ở nhà riêng của H. tại quận Ngô Quyền. Sau khi gây án, H. bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án.

Theo cảnh sát, chiều 24/10, bà H.T.T.H. (61 tuổi, trú quận Ngô Quyền, mẹ của hung thủ) đến nhà con trai. Khi lên tầng 2, bà H. phát hiện chị D. tử vong trong tư thế nằm úp trên giường, có nhiều máu xung quanh.

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy trên đỉnh chẩm đầu phải của nạn nhân phát hiện một vết thương, có bám dính tổ chức não bên ngoài. Bước đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm nổ súng sát hại nạn nhân D. là T.H.H.

Được biết, T.H.H. từng có vợ. Nạn nhân D. có quan hệ tình cảm với hung thủ, mới chuyển về nhà D. thời gian ngắn, nhưng không ở đây thường xuyên.

Trao đổi với PV Infonet về vụ án nêu trên, luật sư Phạm Quang Xá - Công ty Luật TNHH XTVN cho biết: “Để xác định chính xác hung thủ đã dùng thủ đoạn và hung khí gì để giết chết nạn nhân thì cơ quan cảnh sát điều tra phải điều tra, xác minh làm rõ.

Trong trường hợp có đủ căn cứ để xác định hung thủ dùng súng sát hại nạn nhân thì có thể nghi phạm sẽ bị khởi tố về “Tội giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Hình phạt cao nhất đối với nghi phạm ở tội danh này là hình phạt tù lên đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình".

"Ngoài ra, cần làm rõ khẩu súng được sử dụng là vũ khí thô sơ hay vũ khí quân dụng, từ đó xác định chế tài tiếp theo đối với người này.

Nếu khẩu súng là vũ khí thô sơ, người vi phạm có thể bị phạt tiền 10.000.000 -20.000.000 triệu đồng theo khoản 4, Điều 11 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực ngày 01/01/2022.

Luật sư Phạm Quang Xá trao đổi với PV Infonet về vụ án.

Trường hợp người dùng súng từng bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc trước đó đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà tiếp tục vi phạm thì sẽ bị xử lý hình sự về "Tội sử dụng trái phép vũ khí thô sơ" theo Điều 306 Bộ luật Hình sự 2015.

Trường hợp khẩu súng sử dụng là vũ khí quân dụng, nghi phạm H. có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo Điều 304 Bộ luật Hình sự 2015”, luật sư cho biết thêm.

Đánh giá vụ án này, luật sư Quang Xá nêu quan điểm: “Có thể thấy, đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, gây thiệt hại tính mạng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do đó, cần có hình phạt thích đáng để trừng phạt, răn đe và giáo dục đối tượng.

Thời gian gần đây, liên tục xảy ra các thảm án gây chấn động dư luận, để lại nỗi đau không chỉ với người trong cuộc, như vụ án giết người yêu cũ và tình địch vì bị nói “không có ăn, có học” xảy ra ngày cùng ngày 24/10/2022 tại Bắc Ninh, hay vụ án mạng xảy ra tại phố Hàng Bài do ghen tuông hồi tháng 8…

Đây là một thực trạng đáng báo động về các hành vi có tính chất nguy hiểm, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh, trật tự vì đối tượng bị tác động đến là tính mạng, sức khỏe của con người.

Nguyên nhân xảy ra các vụ án thương tâm này phần lớn xuất phát từ các mâu thuẫn tình cảm, tiền bạc hoặc chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống bình thường.

Ngoài ra, các hình ảnh, video, phim có nội dung bạo lực đang tràn lan trên các nền tảng internet và cả một số trang báo, tạp chí điện tử cũng tác động rất lớn đến tâm lý, hành vi của con người, nhất là các bạn trẻ hiện nay.

Lời khuyên dành cho mọi người trong cuộc sống là nên có sự nhẫn nhịn, kiềm chế, tránh gây hiềm khích, mâu thuẫn để tránh xảy ra các vụ việc đáng tiếc. Đặc biệt, khi rơi vào các trường hợp như trên, cần tỉnh táo và có cách hành xử phù hợp, đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh”.

Sông Yên