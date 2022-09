Nghệ An: Tìm kiếm 2 thiếu nữ đột ngột mất tích

Sáng 15/9, ông Nguyễn Văn Khanh - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, lực lượng Công an đang phối hợp với gia đình để tìm kiếm tung tích của một học sinh trên địa bàn bỏ nhà đi không rõ lý do.

Trước đó, vào ngày 13/9, Công an xã Quỳnh Thọ nhận được đơn trình báo của chị Hoàng Thị H. (SN 1987, trú thôn Thọ Thắng, xã Quỳnh Thọ) về việc con gái chị là cháu H.T.T.M. (SN 2010) bỏ nhà đi không rõ lý do. Em M. hiện đnag là học sinh lớp 7, một trường cấp 2 trên địa bàn.

Thông báo tìm kiếm tung tích cháu M. của Công an xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu.

Theo chị H. cho biết, trước đó vào chiều 12/9, M. được nghỉ học nên chở em đến trường. Đến 17h cùng ngày thì gia đình không thấy M. trở về. Trước khi mất tích, nữ sinh này không có biểu hiện gì khác thường, không mang theo đồ dùng cá nhân. Lo sợ xảy ra điều không hay, gia đình đã trình báo sự việc lên công an để nhờ giúp đỡ.

"Kiểm tra facebook thì thấy toàn bạn bè ở ngoài miền Bắc. Ở nhà đây ít bạn bè lắm mà không ai biết tung tích gì của cháu cả. Mấy ngày nay gia đình lo lắm, nhưng không biết sao cả. Giờ chỉ mong chờ công an tìm kiếm giúp gia đình", chị H. chia sẻ.

Theo lãnh đạo UBND xã Quỳnh Thọ, cùng bỏ đi với M. còn có T.T.X. (SN 2009, trú xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, Nghệ An). M. và X. là chị em họ với nhau.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với các gia đình để tìm kiếm tung tích các cháu.

Bảo Trâm