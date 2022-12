Nghệ An: Kịp thời hỗ trợ vận chuyển, cấp cứu thuyền viên gặp nạn trên biển

Theo đó, vào lúc 12h45′ ngày 20/12, Trực ban Tác chiến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An, nhận được thông tin thuyền viên Nguyễn Văn Quế (SN 1962, trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trên tàu cá NA 90361 TS bị đau bụng (nghi xuất huyết dạ dày).

Tàu cá này do ông Nguyễn Văn Cường (SN 1982, trú tại xóm 6, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) là thuyền trưởng, lúc này trên tàu có 07 thuyền viên đang khai thác thủy sản tại tọa độ 1803’59”N - 106019’07”E (cách Cửa Hội, thị xã Cửa Lò khoảng 34 hải lý). Do sóng lớn, thuyền khó di chuyển, nên chủ tàu đề nghị cứu hộ.

Thuyền viên gặp nạn nhanh chóng được vận chuyển vào bờ để đưa đi cấp cứu.

Sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã phối hợp với Đài Thông tin duyên hải Bến Thủy và các lực lượng hiệp đồng để thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu cá tàu cá NA 90361 TS hỗ trợ cứu nạn.

Lực lượng chức năng cũng đã yêu cầu thuyền trưởng khẩn trương đưa thuyền viên vào bờ cấp cứu cho nạn nhân; Đồng thời chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy sử dụng xuồng cứu hộ BP 06.10.06 tiếp cận vận chuyển cấp cứu thuyền viên bị nạn.

Đến 17h00’ ngày 20/12, xuồng BP 06.10.06 đã tiếp cận được tàu và thuyền viên bị nạn tại khu vực cách cảng cá Cửa Hội 8 hải lý (tình trạng thuyền viên mệt mỏi).

Ngay sau đó, thuyền viên nhanh chóng được lực lượng chức năng đưa vào bờ; phối hợp cùng gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bảo Trâm