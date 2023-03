Ngành thu 600.000 tỷ mỗi năm nhưng 60% nhân viên không có thu nhập ổn định

Lao động phổ thông gian nan tìm việc Những năm trước, tại một số khu công nghiệp (KCN) ở Đồng Nai, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng rất nhiều, do có nhiều công nhân “đổi việc” để tìm công ty mới có chế độ đãi ngộ tốt. Nhưng năm nay, nhiều doanh nghiệp “đìu hiu” tuyển dụng, đưa ra các tiêu chí khắt khe hơn, đòi hỏi người lao động phải có trình độ, tay nghề để vào làm việc ngay mà không cần đào tạo lại. Tại KCN Amata, có rất đông người lao động đi xem các bảng thông báo tuyển dụng nhưng đa phần các công ty đều đã tuyển đủ hoặc người lao động không đủ tiêu chí nhà tuyển dụng đưa ra. Anh Nguyễn Duy Quang (quê Ninh Thuận) cho biết, năm nay kinh tế khó khăn nên nhu cầu tuyển dụng lao động không nhiều, sau Tết anh ở lại quê để kiếm việc làm nhưng không có công việc, anh phải quay lại Đồng Nai để tìm cơ hội. Tuy nhiên, cả nửa tháng nay anh vẫn chưa tìm được việc vì đa số các công ty đều yêu cầu bằng cấp và kinh nghiệm, trong khi anh chỉ có bằng cấp 2. “Những năm trước việc làm cho lao động phổ thông rất nhiều, nhưng năm nay lại khó khăn hơn, họ yêu cầu trình độ cao. Mình có kinh nghiệm nhưng không có trình độ 12 cũng thua thiệt so với người khác”, anh Quang chia sẻ. Anh Trần Anh Phương (quê Gia Lai) cho hay, anh đã vào Đồng Nai gần 1 tháng nay nhưng chưa có công việc nào thích hợp, mỗi ngày anh phải vừa chạy giao hàng vừa đi tìm công việc mới. Do chỉ có bằng cấp 2 nên hiện tại để tìm được việc làm với anh thật sự quá khó. “Giờ tôi đâu cần lương cao lương thấp, tôi chỉ cần có công việc ổn định không phải nắng mưa. Chứ chạy giao hàng như này bữa có bữa không", anh Phương tâm sự. Thực tế, việc lao động phổ thông “gian nan” tìm việc vẫn nhiều, nên Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai vừa tổ chức sàn giao dịch việc làm kết nối với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng để người lao động biết và nộp hồ sơ. Bà Trần Thuỳ Thuỳ Trâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai, cho biết, từ đầu năm đến nay, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp là khoảng 6.000 lao động, trong đó nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông hiện nay giảm hẳn so với cùng kỳ các năm trước, có thể là do doanh nghiệp đã ổn định về mặt sản xuất hoặc chưa tìm được đơn hàng mới nên chưa có nhu cầu tuyển dụng.

Trong thời gian tới, để giải quyết vấn này đơn vị cũng kết nối đăng tải tất cả thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp lên các trang thông tin điện tử của trung tâm như Facebook, Zalo cũng như website để người lao động tiếp cận thông tin một cách nhanh và thuận tiện nhất. Huy Hoàng