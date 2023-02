Mẹ đưa con trai đi khám tâm thần 4 lần vì 38 tuổi còn độc thân

Câu chuyện anh Wang ở thành phố Tân Hương thuộc tỉnh Hà Nam bị mẹ đẻ đưa đi kiểm tra tâm thần 4 lần trong 4 năm liên tiếp vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán chỉ vì con trai đã 38 tuổi nhưng chưa lấy vợ nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

“Tôi đã 38 tuổi và còn độc thân, mẹ tôi lại đưa tôi đi kiểm tra tâm thần một lần nữa”, anh Wang chia sẻ trong đoạn video ngắn công bố trên mạng xã hội vào tuần trước.

Anh Wang bị mẹ đẻ đưa đi kiểm tra tâm thần vì đã 38 tuổi nhưng còn độc thân. Ảnh: Weibo

Chia sẻ với Jimu News về lý do đưa con trai tới gặp bác sĩ tâm thần, mẹ của anh Wang nói rằng “Chúng tôi lo lắng về đứa con trai 38 tuổi nhưng chưa kết hôn. Tôi nghi ngờ chuyện này liên quan tới tâm thần”.

Anh Wang cho biết thêm, đây là lần thứ 4 trong 4 năm liên tiếp anh bị mẹ đưa tới bệnh viện để kiểm tra tâm thần mỗi lần về nhà ăn Tết.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Thể thao Vũ Hán, anh Wang trở thành “kẻ lưu lạc ở Bắc Kinh”. Vào năm 2011, anh làm nghề huấn luyện viên tennis, và sau đó trở thành diễn viên vào năm 2014.

“Trước đây, tôi từng yêu đương, nhưng mỗi ngày tôi mất tới 10 tiếng đồng hồ để dạy tennis nên không còn đủ sức xây dựng tình cảm”, anh Wang nói bản thân sẽ kết hôn trong tương lai, nhưng công việc hiện tại khiến anh không có thời gian để đi tìm hiểu.

Nói về nghi vấn người mẹ nghĩ con trai mắc bệnh tâm thần, anh Wang cho hay có 3 lý do. Thứ nhất, anh vẫn còn độc thân dù dã 38 tuổi, trong khi đây là độ tuổi cao hơn rất nhiều so với tuổi trung bình kết hôn ở quê nhà. Thứ hai, do áp lực công việc ở Bắc Kinh, tinh thần của anh cũng lên xuống thất thường. Thứ ba, do làm diễn viên, anh thường xuyên luyện giọng nên hay la hét ở nhà.

Tuy nhiên, trong quá trình khám bệnh, bác sĩ kết luận anh Wang hoàn toàn bình thường, chứ không có biểu hiện mắc bệnh tâm thần.

Dù vẫn đang độc thân, nhưng anh Wang đã hứa với gia đình trong năm nay sẽ kết hôn. Chính điều này khiến người mẹ yên tâm phần nào, và cho biết đây là lần cuối cùng bà đưa con trai đi bệnh viện kiểm tra.

Mỗi dịp Tết đến, chủ đề người độc thân về quê nghỉ ngơi nhưng bị gia đình thúc ép chuyện kết hôn lại được "hâm nóng" trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trước khi anh Wang chia sẻ câu chuyện hài hước của bản thân, một người đàn ông ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cũng từng bị gia đình ép phải quỳ gối trước mộ tổ tiên để suy ngẫm về lý do vì sao không tìm được bạn gái thích hợp để cưới làm vợ.

Minh Thu