Xay cá, nữ bệnh nhân bị máy cuốn nát tay

Bệnh nhân nữ, Nguyễn Trọng P. T, sinh năm 1988, địa chỉ Bạc Liêu được đưa đến BV ĐKTW CT cấp cứu vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 10/12/2020 trong tình trạng đau nhức dữ dội do bàn tay phải bị cuốn vào máy xay cá; các ngón bị xay nát, dính chặt bàn tay phải vào khay inox không lấy ra được.

Gia đình cho biết bệnh nhân làm nghề bán chả cá, trong lúc xay cá bán không may tay bị trượt vào khay cuốn, được người nhà đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu rồi chuyển đến BV ĐKTW CT điều trị.

Các bác sĩ nhanh chóng thăm khám xác định tổn thương: tổn thương phức tạp dập nát các ngón I, II, III, IV, V và các xương ngón tay phải còn kẹt trong máy xay cá. Bệnh nhân được nhanh chóng xử lý cấp cứu, cùng lúc thực hiện các xét nghiệm máu cần thiết cho cuộc phẫu thuật và chuyển bệnh nhân lên phòng phẫu thuật.

Các bác sĩ cẩn trọng tháo rời từng bộ phận chiếc máy xay, thực hiện gỡ bàn tay bệnh nhân ra khỏi máy để tiến hành cắt lọc mô dập nát. Bàn tay phải vết thương dập nát nghiêm trọng các ngón I, II, III, IV; vết thương phức tạp, các bộ phận gân cơ xương và mạch máu ngón tay bị tổn thương nặng nề không thể phục hồi nên các bác sĩ quyết định tháo ngón I, II, III, IV để làm mỏm cụt tới khớp bàn ngón, cố định và bảo tồn được ngón V và các xương bàn tay phải. Phẫu thuật diễn ra trong 80 phút.

Chị P.T được bác sĩ cấp cứu tại BV Đa khoa trung ương Cần Thơ.

Ngày 15/12/2020 bệnh nhân ổn định, bác sĩ kiểm tra vết thương khô tốt, ngón V hồng hào, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình.

Ngón cái bàn tay (ngón I) là ngón giữ chức năng chính của bàn tay. Nếu không có ngón cái, bàn tay sẽ khó làm việc, sinh hoạt của bệnh nhân về sau sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trường hợp này khi lành vết thương, để tạo hình ngón cái cho bệnh nhân, các bác sĩ phẫu thuật cân nhắc việc lấy ngón chân cái của bàn chân phải đưa lên làm ngón cái cho bàn tay phải bị mất, nhằm mục đích giúp phục hồi một phần chức năng cầm nắm của bàn tay.

Trước đó, bệnh nhân nữ L.N. Đ., sinh năm 1974, ở Vĩnh Long được đưa đến BV đa khoa trung ương Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng đau đớn do bàn tay trái bị cuốn vào máy xay thịt (các ngón tím tái, đau nhức dữ dội, đang vướng khay inox dính chặt vào tay không lấy ra được). Thông tin của gia đình vào sáng cùng ngày trong khi vệ sinh máy xay thịt bệnh nhân bị cuốn dập nát bàn tay, người thân tắt máy và đưa bệnh nhân đến trạm y tế trong tình trạng bàn tay trái bị nghiền nát, nhân viên y tế đã xử lý vết thương, cầm máu sau đó chuyển bệnh nhân đến bệnh viện.

Bệnh nhân Đ. bị dập nát 4 ngón tay bàn tay trái, xử lý cấp cứu cầm máu, sử dụng kháng sinh, giảm đau, tiêm ngừa uốn ván cùng lúc thực hiện các xét nghiệm và chuyển bệnh nhân lên phòng phẫu thuật. Bác sĩ phải tháo rời từng bộ phận chiếc máy xay, thực hiện gỡ bàn tay bệnh nhân ra khỏi máy để tiến hành phẫu thuật các ngón tay (II đến V). Bàn tay trái vết thương dập nát, gãy phức tạp ngón III, đầu ngón III tím tái, vết thương phức tạp, tuần hoàn mạch máu nuôi ngón tay bị tổn thương nặng nề không thể khâu nối, nguy cơ hoại tử cao nên các bác sĩ quyết định tháo ngón III.

BSCK2 Huỳnh Thống Em - Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình bệnh viện, cho biết đa số các trường hợp tai nạn do máy xay thịt, cá … đều không cứu được toàn vẹn bàn tay do tổn thương phức tạp do nghiền dập nát. Đã có không ít trường hợp gặp tai nạn khi sử dụng máy xay thịt hoặc các loại máy tự động tương tự khác, vì vậy người dân cần chú ý cẩn trọng, có các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Nếu không may gặp tai nạn không nên cố gắng kéo tay ra mà phải nhanh chóng đến cơ sở khám chữa bệnh gần nhất để được bác sĩ cấp cứu và xử trí kịp thời.

