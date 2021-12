Dấu hiệu và độ nguy hiểm khi mẹ bầu nhiễm Covid-19

Theo phân công của UBND Thành phố Hà Nội và Sở Y tế, Trung tâm Khám, điều trị sản phụ khoa và chăm sóc sức khỏe sinh sản (Cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tại 38 Cảm Hội) đã triển khai điều trị cho thai phụ mắc Covid-19.



Trong thời gian qua, cơ sở này đã tiếp nhận nhiều sản phụ dương tính với Sars-CoV-2. Vì dụ như trường hợp của chị Nguyễn T. L. (24 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) nhập viện khu điều trị thai phụ mắc Covid-19 tại Cơ sở 2 - 38 Cảm Hội của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vào ngày 8/12 khi đang ở tuần 39 của thai kỳ.

Tới ngày 10/12 khi phát hiện thai nhi có dấu hiệu suy thai, các bác sĩ đi đến quyết định mổ lấy thai cho thai phụ tại phòng mổ áp lực âm của cơ sở. Ekip thành công đón một bé trai nặng 3250g, cất tiếng khóc chào đời vào 11h25 ngày 10/12.



Bệnh nhân Nguyễn T. P. (35 tuổi ở Mỹ Đức, Hà Nội) là 1 trong những bệnh nhân đầu tiên có mặt tại khu điều trị. Mang thai lần đầu ở tuổi khá cao, gần tới kỳ sinh nở chị P. lại mắc Covid-19 mức độ trung bình, mọi căng thẳng cứ ập đến khiến chị không khỏi lo âu.

Khi nhập viện, được y bác sĩ chăm sóc và động viên, chị P cảm thấy an tâm hơn và tuân thủ theo mọi chỉ định của bác sĩ. Ngày 10/12 là ngày thứ 10 từ khi chị mắc Covid-19, bác sĩ kiểm tra nhận thấy thai nhi bắt đầu có dấu hiệu suy thai.

Thai phụ đang ở tuần 37, nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để mổ lấy thai đảm bảo an toàn cho em bé. Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật thành công và đón một bé gái nặng 2700g cất tiếng khóc chào đời. Con sinh vào lúc 10h25 ngày 10/12/2021, sau sinh, sức khoẻ mẹ và bé đều ổn định.

Thai phụ nhiễm Covid-19 vào BV theo dõi.

Còn trường hợp của chị Lê Thị H.T. (27 tuổi, ở Nam Từ Liêm) là bệnh nhân đầu tiên điều trị ổn định được xuất viện từ Cơ sở 2 - 38 Cảm Hội của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.



Chị T. nhập viện khu điều trị Covid-19 tại Cơ sở 2 vào đêm ngày 6/12 trong tình trạng thai 37 tuần 3 ngày, đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 2/12, không có triệu chứng. Trong quá trình điều trị, chị luôn tỉnh táo, tim phổi bình thường, không có cơn co tử cung.

Sau 2 lần xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính vào ngày 7/12 và ngày 10/12, kết hợp với tình trạng sức khoẻ ổn định, thai phụ được chỉ định xuất viện. Khi trở về địa phương, thai phụ liên hệ với trạm y tế phường để tiếp tục thực hiện cách ly y tế, theo dõi thai kỳ và đi khám lại ngay khi thấy bất thường.



Theo BS Nguyễn Hữu Trung – Giảng viên bộ môn Sản, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, biểu hiện của Covid-19 ở phụ nữ mang thai phần lớn giống như người không mang thai. Những triệu chứng thường gặp như: ho, đau đầu, đau họng, sốt, mất khứu giác, mất vị giác, mỏi cơ… đôi khi cũng không có triệu chứng.



So với người bình thường, hệ thống miễn dịch của phụ nữ mang thai dễ bị tổn thương hơn nếu nhiễm phải virus đường hô hấp. Phụ nữ mang thai nhiễm Covid-19 dễ chuyển biến nặng hơn so với phụ nữ không mang thai, tăng nguy cơ cao phải thở máy, dùng kháng sinh liều cao, thai nhi có nguy cơ bị sinh non, nguy cơ lây nhiễm,… thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng.

Trường hợp thai phụ là F0, thai ≥38 tuần hoặc có dấu chuyển dạ (đau bụng từng cơn, ra nhớt hồng, vỡ ối…) sẽ được điều trị tại cơ sở y tế có đủ điều kiện cho cả việc điều trị Covid-19



Các mẹ bầu cần phải chủ động tuân thủ các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ mình trước đại dịch. Bên cạnh việc tiêm chủng vắc xin, các mẹ bầu cần nghiêm túc thực hiện quy tắc 5K, duy trì lối sống khoa học với chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng.



Nếu thai phụ chẳng may bị nhiễm Covid-19 dù đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, thai phụ không nên hoảng sợ mà cần tuân thủ điều trị theo đúng phác đồ mà bác sĩ chỉ định.

Việc nhiễm Covid-19 sau sinh vẫn có thể cho con bú vì tới nay chưa có bằng chứng cho thấy Covid-19 lây qua sữa mẹ. Khi người mẹ F0 trước khi cho con bú cần vệ sinh tay sạch sẽ cũng như đeo khẩu trang và tấm chắn giọt bắn để giảm thiểu nguy cơ lây cho em bé khi tiếp xúc gần.

K.Chi