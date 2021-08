Quý ông tuổi trung niên 'chưa đến chợ đã hết tiền', nguyên nhân thật bất ngờ

Suýt 'liệt dương' vì lạm dụng thuốc tăng cường 'bản lĩnh đàn ông' Nhiều mày râu thấy 'chuyện ấy' hơi trục trặc, sa sút hơn trước đã vội vàng mua các thuốc hỗ trợ sinh lý bán tràn lan trên mạng, kết quả khoẻ chưa thấy lại càng 'yếu' thêm



Đến khám nam khoa, anh Nguyễn C.C. (43 tuổi, Hà Nội) không giấu nỗi niềm khó nói của mình. Anh C. cho biết lấy vợ 16 năm nay và đến hiện tại là thời điểm anh thấy bản lĩnh mày râu của mình sa sút nhất.

Mỗi lần vợ chồng gần gũi chưa được 2,3 phút anh đã thua trận, có lúc vợ anh còn buồn ra mặt giận dỗi cho rằng chồng no xôi chán chè ở bên ngoài.

Khoảng 6 tháng nay, lúc nào anh cũng thấy căng thẳng vì thế mà tình trạng xuất tinh sớm càng nặng hơn, anh không kiểm soát được. Dù có lúc anh thử uống ly rượu hoặc uống 2,3 lon bia nhưng đều không có tác dụng. Nếu trước đây, chỉ cần vài chất xúc tác thì cuộc yêu vô cùng hoàn hảo nhưng bây giờ mọi thứ hỗ trợ cũng không có tác dụng.

Khi khám cho anh C. bác sĩ thấy không có bệnh lý gì đi kèm, các chức năng sinh dục tốt, không bị rối loạn cương. Phải khó lắm anh C. mới nói ra đời sống, sinh hoạt, công việc của mình. Hơn 1 năm nay, dịch bệnh khiến công việc kinh doanh của công ty anh gặp khó khăn. Từ thu nhập 40 - 50 triệu đồng/tháng hiện tại chỉ còn 15 triệu đồng.

Trong khi đó, mẹ anh lại bị bệnh nên chi phí để giúp bà điều trị cũng là gánh nặng với bản thân anh hiện tại. Áp lực kinh tế đè nặng lên vai, vợ chồng cũng hay chì chiết nhau chuyện tiền nong. Vợ anh cho rằng mẹ là mẹ chung nhưng khi đi viện chỉ có gia đình anh phải chi trả. Cuộc sống căng thẳng kéo theo stress có lẽ đã khiến chuyện chăn gối của anh cũng không còn như trước.

Bác sĩ đã dành cả tiếng tư vấn cho khách hàng, hướng dẫn anh C. để làm sao làm chủ được tình trạng xuất tinh sớm của mình. Sau 1 tháng kiên trì điều trị tâm lý, anh C. cũng thay đổi nhưng chưa được nhiều. Bác sĩ cho rằng điều trị xuất tinh sớm do tâm lý rất khó chứ không phải là dễ như việc dùng thuốc cho bệnh lý.

Ảnh minh hoạ.

Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Việt Cường – Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản Bệnh viện phụ sản Hà Nội, cho biết trước đây, bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân nam giới xuất tinh sớm hay gặp ở người trẻ nhất là bạn trẻ chưa có gia đình, tần suất quan hệ tình dục chưa nhiều, ít kinh nghiệm tình dục, thì gần đây những nam giới trung niên tới khám vì xuất tinh sớm nhiều hơn. Rất nhiều mày râu tới khám tâm sự rằng trước đây họ rất “hùng dũng” nhưng đợt này lại bị hiện tượng “chưa đến chợ đã hết tiền”.

Xuất tinh sớm là không kiểm soát được thời gian xuất tinh có thể ra sớm hơn đà lên đỉnh của người vợ. Có những người chỉ 1, 2 phút đã xuất tinh, có những người đến khám cho rằng thời gian lâm trận của họ được 10 – 15 phút nhưng vợ chưa lên đỉnh vẫn bị chê là xuất tinh sớm nên băn khoăn tìm tới bác sĩ.

BS Cường cho rằng nguyên nhân có hiện tượng xuất tinh sớm ở trung niên có điểm chung là tâm lý. Đa số người tới khám họ có sự thay đổi trong đời sống cá nhân như lập gia đình mới, có cú sốc gia đình, có cú sốc tâm lý, tinh thần dẫn tới sự thay đổi trong hoạt động tình dục.

Mọi người thấy hoạt động tình dục không ổn thì cho là yếu sinh lý thực ra yếu sinh lý gồm xuất tinh sớm và rối loạn cương dương. Khi đó bác sĩ sẽ tìm hiểu tình trạng thực sự của yếu là gì.

Khác với người trẻ bị xuất tinh sớm, bác sĩ Cường cho biết, những người đã từng quan hệ tình dục lâu, ở tuổi trung niên khi bị xuất tinh sớm họ thường tìm tới các giải pháp như thuốc, bao cao su giúp kéo dài cuộc yêu rồi mới tìm tới bác sĩ để khám.

Để điều trị xuất tinh sớm ở tuổi trung niên, theo bác sĩ Cường, tâm lý là yếu tố chính vì vậy phải điều trị cả vợ và chồng. Trong cuộc sống sinh hoạt tình dục, người vợ và chồng đều phải hiểu về nó để có sự hoà hợp hơn thì khi đó mới điều trị thành công.

Có những mày râu bác sĩ thấy thời gian không phải xuất tinh sớm nhưng vì vợ chê sớm và cứ kiên quyết đòi bác sĩ kê đơn. Thực ra, trường hợp này do họ chưa tìm được điểm chung trong cuộc yêu của mình. Nếu hoà hợp về tâm lý chỉ 1 thời gian chứng xuất tinh sớm sẽ hết.

Còn điều trị bằng thuốc, bác sĩ Cường cho rằng dễ hơn là điều trị tâm lý vì không phải lúc nào nam giới cũng chia sẻ những tâm lý ẩn sâu bên trong. Bác sĩ cho thuốc nhưng vẫn không hiệu quả. Xuất tinh sớm chỉ là bề nổi còn tảng băng chìm phía sau thì quý ông phải chia sẻ mới tháo gỡ được.

BS Cường khuyến cáo cho mày râu ở tuổi trung niên bỗng nhiên xuất tinh sớm cần tự mình tìm hiểu kỹ mình có vấn đề gì về tâm lý, stress hay không và có thể xin tư vấn bác sĩ.

