Nam sinh hốt hoảng khi 'súng cướp cò' mà không thấy 'đạn'

Những nguy cơ khi 'nhà máy con giống' đặt nhầm chỗ Theo các bác sĩ chuyên khoa nam học, tỷ lệ trẻ nam bị tinh hoàn lạc chỗ không phải là hiếm và nếu không điều trị sớm thì tinh hoàn lạc chỗ có nguy cơ xoắn tinh hoàn, teo tinh hoàn, ung thư tinh hoàn, giảm khả năng có con…



Dù là “con mọt sách” rất am tường về các kiến thức khoa học nhưng Nam, sinh viên chuyên ngành cơ khí lại “trống trơn” về kiến thức sinh sản, tình dục. Vì thế mà, suốt giai đoạn dậy thì, Nam cũng từng có lần ngủ mơ xuất tinh nhưng khi tỉnh dậy cậu vẫn thấy quần lót “ráo hoảnh”.

Chẳng để ý nhiều, chỉ đến khi vào đại học, có bạn gái. Sau khi “yêu nàng” xong, thay vì giây phút thăng hoa lên đỉnh khi cảm nhận được “cậu nhỏ” “nhả đạn” ra ngoài thì thật lạ lùng tinh binh của Nam “biến mất” không một dấu vết nào. Cậu hoang mang không hiểu mình mắc bệnh gì.

Trao đổi với phóng viên Infonet, BS. Nguyễn Trọng Hoàng Hiệp – Chuyên khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, trường hợp bệnh nhân trên là bị xuất tinh ngược dòng.

Tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, BS Hoàng Hiệp cho biết từng tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp xuất tinh ngược dòng. Trong số này phải kể đến trường hợp 1 bệnh nhân nam, 27 tuổi, kết hôn 4 năm nhưng chưa có con.

Bệnh nhân kể rằng từ lúc quan hệ tình dục đều không thấy xuất tinh ra được giọt tinh dịch nào mặc dù vẫn có khoái cảm khi quan hệ. Người đàn ông này cho biết, phát hiện tình trạng này lâu nhưng do ngại nên không dám đi khám. Mãi đến lúc lấy vợ nhưng không có con thì vợ chồng mới dắt díu nhau đến viện.

“Tại bệnh viện, khi xem mẫu tiểu của bệnh nhân, chúng tôi quan sát thấy có màu vẩn đục, xét nghiệm thấy có hình ảnh tinh trùng. Khai thác kĩ hơn bệnh nhân nhớ lại có tiền sử bị ngã chấn thương vùng xương chậu phải điều trị dài ngày lúc bé. Đây có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này”, BS Hoàng Hiệp cho hay.



Xuất tinh ngược dòng là hiện tượng tinh dịch bị xuất vào trong bàng quang sau đó được đưa ra ngoài theo nước tiểu, thay vì xuất tinh trực tiếp ra ngoài qua niệu đạo khi quan hệ.

“Điều này dẫn đến việc nam giới vẫn có cảm giác cực khoái và cảm giác xuất tinh nhưng lại không thấy có tinh dịch xuất ra ngoài. Hiện tượng này còn được gọi là “cực khoái khô”.

Đây là hậu quả của tình trạng cơ ở vùng cổ bàng quang đóng mở không đúng cách, dẫn đến việc bàng quang vẫn mở thay vì đóng khi xuất tinh, khiến tinh trùng đi ngược vào bàng quang thay vì ra ngoài”, BS Hoàng Hiệp nhấn mạnh.



“Xuất tinh ngược dòng là hiện tượng hay gặp ở nam giới với những những biểu hiện rõ ràng như: Không xuất tinh được khi quan hệ, có cảm giác cực khoái nhưng không thấy xuất tinh ra ngoài được; Sau khi quan hệ, quý ông đi tiểu thấy có những cặn vẩn đục trong nước tiểu; Tình trạng vô sinh nam.”



“Các biểu hiện của xuất tinh ngược dòng khá đặc trưng cho bệnh, ít gây nhầm lẫn với các bệnh khác. Tuy nhiên do các biểu hiện này thường không nghiêm trọng, không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe hay đời sống tình dục, cho nên bệnh thường bị bỏ qua. Đa số các trường hợp xuất tinh ngược dòng đến bệnh viện khám là do biểu hiện vô sinh ở nam giới”, BS Hoàng Hiệp nói thêm.



Nguyên nhân của hiện tượng xuất tinh ngược dòng bao gồm: nam giới từng phải thực hiện các phẫu thuật như cắt u phì đại tiền liệt tuyến, can thiệp vào vùng cổ bàng quang; nam giới mắc các bệnh lý gây tổn thương thần kinh như đái tháo đường, đa xơ cứng, chấn thương cột sống; quý ông gặp tác dụng phụ của một số thuốc điều trị tăng huyết áp, phì đại tiền liệt tuyến, bệnh lý tâm thần… Cũng có trường hợp là do tật bẩm sinh ở đường tiết niệu, sinh dục.



Theo vị bác sĩ chuyên khoa nam học Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội này, việc xuất tinh ngược dòng không gây hại nhiều đến sức khỏe, ít ảnh hưởng đến đời sống tình dục do bệnh nhân vẫn đạt được cực khoái. Tuy nhiên xuất tinh ngược dòng thường là hậu quả của một số bệnh lý của đường tiết niệu như u phì đại tiền liệt tuyến, sau chấn thương vùng sàn chậu… hoặc do một số nhóm thuốc điều trị bệnh khác gây nên. Chính những nguyên nhân và yếu tố này có thể gây ảnh hưởng đến khả năng tình dục của bệnh nhân.

Do đó, nam giới, đặc biệt là các bạn trẻ khi thấy dấu hiệu bất thường sau quan hệ tình dục thì nên đến các cơ sở chuyên khoa uy tín để được khám, tư vấn và đưa ra hướng điều trị kịp thời.

"Trong trường hợp khó xuất tinh hoặc không xuất tinh được khi quan hệ, bạn nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được khám, tư vấn và điều trị. Tùy theo nguyên nhân mà có hướng điều trị hợp lý, tránh việc để muộn hoặc điều trị không đúng chỉ định, làm ảnh hường đến thời gian và kết quả điều trị", BS Hoàng Hiệp khuyến cáo.

