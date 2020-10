Li kỳ chuyện 'tinh binh đi lạc', dấu hiệu vô sinh do đàn ông chị em nên biết

Bất ngờ nguyên nhân không thể sinh con

Anh N.Đ.H. 29 tuổi, làm việc tại một ngân hàng ở Hà Nội đến khám tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản- Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sau khi kết hôn được 1 năm nhưng vẫn chưa có con.

Anh H. tâm sự hai vợ chồng anh trước đó đã sống thử 1 năm nhưng chưa có bầu. Kết hôn xong, hai vợ chồng không thực hiện biện pháp kế hoạch nhưng vẫn không có tin vui. Vợ anh H. kể lúc đó người nhà cứ đổ lỗi tại chị hay uống thuốc tránh thai trước đó nên chậm có thai. Chị đành ngậm ngùi nhận lỗi về mình.

Tuy nhiên, khi chị đi kiểm tra bác sĩ cho biết chị hoàn toàn bình thường. Chị phải động viên mãi chồng mới chịu đi khám cùng. Anh H. quả quyết sinh lý mình hoàn toàn bình thường thì không thể vô sinh.

Bác sĩ xét nghiệm cho biết anh H. bị xuất tinh ngược dòng. Với trường hợp này để có con cũng không khó, nhưng cần phải can thiệp hỗ trợ. Bệnh nhân sau khi xuất tinh sẽ được bác sĩ lấy nước tiểu và “đãi” lọc lấy tinh trùng rồi chọn lọc và thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Cách đây hơn 1 tháng, vợ chồng anh N.N.K (Hà Nội) vỡ òa hạnh phúc khi đón cậu con trai đầu lòng sau 3 năm mặn nồng nhưng không có thai tự nhiên.

Vợ chồng anh K. quyết định tìm bác sĩ để khám. Qua thăm khám, xét nghiệm tinh dịch đồ, anh K. chết sững khi bác sĩ nhận định trường hợp của anh “không có tinh trùng khi đạt cực khoái”. Điều đáng ngạc nhiên đó là trong nước tiểu của anh H. lại có tinh trùng nên bác sĩ đã tiến hành lọc rửa bắt tinh trùng từ đó.

Được 6, 7 chú "tinh binh" khỏe mạnh, hình dạng tốt, vợ chồng anh K quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm. Kết quả được 5 phôi. Vợ chồng anh đặt hai phôi còn gửi lại 3 phôi tại ngân hàng. Lần đầu chuyển phôi đã thành công nên anh K. vô cùng vui mừng. May mắn, vợ chồng anh tìm đến bác sĩ sớm. Nếu muộn thì cơ hội thành công sẽ giảm hơn.

“Đãi” nước tiểu lấy tinh trùng

Một trường hợp khác, một nam giới vừa cưới vợ tìm đến Bệnh viện để được thăm khám. Anh kể nỗi băn khoăn khi lần đầu quan hệ với người vợ, anh giật mình khi không thấy một giọt tinh dịch nào. Hoang mang, những lần quan hệ sau đó anh cẩn thận quan sát kỹ và thật lạ lùng, tất cả đều không có lấy một giọt tinh dịch được xuất ra. Dù lần nào anh cũng cảm nhận thấy có xuất tinh và khoái cảm. Anh hiểu, không xuất tinh thì không thể có con, nên lặng lẽ một mình đi khám.

Mẫu nước tiểu của anh cho thấy rất đục. Làm xét nghiệm, kết quả có tinh trùng và đường fructose (những chất được phóng ra từ túi tinh) trong nước tiểu.

Cực khoái khô

TS Nguyễn Mạnh Hà – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô ghép, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, theo thống kê, vô sinh nam chiếm tới 40%, trong đó nguyên nhân do tinh trùng yếu, ít, dị dạng, thậm chí có cả các trường hợp vô tinh. Tuy nhiên, kỹ thuật tiên tiến đã mang lại cho họ cơ hội làm cha.

Đối với xuất tinh ngược dòng, là những trường hợp khi xuất tinh thì tinh dịch đi vào bàng quang thay vì qua dương vật trong khi cực khoái.

Ảnh minh họa.

Đây được gọi là cực khoái khô. Xuất tinh ngược không có hại, nhưng nó có thể gây vô sinh nam.

Đối với những trường hợp này, TS Hà cho biết tuỳ theo nguyên nhân mà nam giới mắc phải sẽ được điều trị theo những hướng khác nhau. Trong một số trường hợp dùng thuốc, trị liệu tâm lý, châm cứu có thể giúp xuất tinh bình thường. Nhưng để có thể sinh con, có trường hợp phải dùng đến các biện pháp hỗ trợ sinh sản với tinh trùng lấy trong nước tiểu, can thiệp bằng máy hoặc phải mổ lấy tinh trùng.

Như các chứng bệnh khác, việc phát hiện và điều trị sớm sẽ gia tăng hiệu quả điều trị. Nên khi thấy dấu hiệu xuất tinh bất thường, nam giới cần đi khám nam khoa, để bác sĩ tìm chính xác nguyên nhân và đưa ra phác đồ điều trị thích hợp.

TS Hà cho biết can thiệp vô sinh ở nam giới trong nhiều trường hợp đơn giản hơn rất nhiều so với vô sinh nữ. Tuy nhiên phải khẳng định, luôn có khoảng thời gian vàng để can thiệp có hiệu quả cao nhất, do dự trữ buồng trứng của người vợ sẽ giảm theo tuổi. Do vậy với các cặp vợ chồng dưới 35 tuổi, sau khi kết hôn 1 năm chưa thể thụ thai tự nhiên và 6 tháng với trên 35 tuổi, thì nên đến thăm khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa về hiếm muộn, hỗ trợ sinh sản.

Khánh Chi