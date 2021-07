Cụ ông 80 tuổi hốt hoảng vào viện vì căn bệnh không ngờ

Đi xuất khẩu lao động 2 năm về, thanh niên U30 không thể 'yêu' vợ vì lý do này Theo các bác sĩ nam khoa, xu hướng nam giới yếu sinh lý ở tuổi 25 – 30 ngày càng tăng, nhiều nguyên nhân do thói quen xấu hàng ngày.

Bệnh nhân là cụ N. (ở Hà Nội, 80 tuổi). Theo cụ N. sau khi quan hệ tình dục, lúc xuất tinh phát hiện có máu ở tinh dịch. Quá lo lắng nên cụ vội vàng vào bệnh viện.

Trước đó, cụ N. đã có tiền sử bị u tuyến tiền liệt, thường xuyên đi tiểu đêm.

Khi khám và mổ nội soi cắt tuyến tiền liệt các bác sĩ thấy có rất nhiều sỏi trong các nang tuyến tiền liệt, ống phóng tinh... Đây chính là nguyên nhân dẫn tới tắc ống dẫn tinh và có hiện tượng xuất tinh ra máu.

BS Liên khuyến cáo dù sỏi ống dẫn tinh hiếm nhưng bệnh nhân nam giới cũng không nên chủ quan. Khi có hiện tượng tiểu nhiều lần, xuất tinh ít, xuất tinh ra máu cần tới các cơ sở y tế để kiểm tra tìm hiểu nguyên nhân chính xác và điều trị.

Bác sĩ Liên cho biết bất cứ lứa tuổi nào, mất đi nhu cầu gần gũi và quan hệ tình dục đều không bình thường. Nếu giảm nhu cầu hoặc chức năng có thể là một dấu hiệu về sức khỏe mà cần phải được chẩn đoán và điều trị.

Những nguyên nhân rối loạn tình dục ở người lớn tuổi bao gồm: quá trình lão hóa, các bệnh lý tim mạch, đái tháo đường, tâm lý bất ổn, béo phì… và đặc biệt vai trò của testosterone ở nam giới.

Quan hệ tình dục ở tuổi già cũng giúp cải thiện sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Tình dục làm giảm lượng mỡ thừa, giúp não sản sinh endorphin, và giảm lo lắng. Bác sĩ Liên cho rằng không nên ngại ngùng khi quan hệ tình dục ở người già.

Với bệnh nhân trên, các bác sĩ điều trị sau phẫu thuật vẫn có thể quan hệ tình dục được và ống dẫn tinh cũng được lưu thông.

Tại Việt Nam, do hình thành những ý niệm sai lệch về quan hệ tình dục ở tuổi già nên không ít phụ nữ cho rằng quan hệ tình dục với chồng khi đã cao tuổi là một điều xấu xa và đáng chê cười.

Bởi vậy, họ tìm mọi cách chối từ, ban đầu có thể phải cố gắng tự kiềm chế nhưng rồi dần theo thời gian, sự hờ hững với chuyện “quan hệ” ở họ đã trở thành sự thực, thậm chí nếu muốn phục hồi cũng không mấy dễ dàng.

Theo BS Liên, đối với bệnh lý tắc ống dẫn tinh có thể do nhiều nguyên nhân, cần điều trị theo từng nguyên nhân. Cụ thể:



Do dị tật bẩm sinh: Cơ quan sinh sản nam giới có thể gặp phải một số dị tật như không có thân và đuôi mào tinh hoàn, ống dẫn tinh bị khiếm khuyết một đoạn hoặc toàn bộ; ống dẫn tinh với mào tinh hoàn không kết nối nhau… gây ra các rối loạn tắc tại ống dẫn tinh.



Do mắc các bệnh viêm nhiễm cơ quan sinh dục: Những người mắc các bệnh viêm nhiễm cơ quan sinh dục như viêm tuyến tiền liệt, viêm mào tinh hoàn, viêm túi tinh… thường bị tắc ống dẫn tinh.



Tắc ống dẫn tinh còn là biến chứng nặng của các bệnh lây qua quan hệ tình dục như giang mai, lậu, tạp khuẩn, kí sinh trùng…



Do có các khối u: Việc hình thành các khối u như ung thư túi tinh, ung thư mào tinh hoàn, ung thư tuyến tiền liệt… cũng có thể là nguyên nhân gây tắc ống dẫn tinh.



Chấn thương: Đây là nguyên nhân thường gặp gây ra tắc ống dẫn tinh ở nam giới. Chấn thương đáy chậu, chấn thương vùng bẹn bìu, nếu như không được điều trị đúng phương pháp sẽ dẫn đến hậu quả tắc ống dẫn tinh.



Ngoài tắc ống dẫn tinh, ở người cao tuổi còn có thể gặp các vấn đề khác về sinh lý như rối loạn cương. BS Liên cho biết đối với nam giới sau quan hệ tình dục dù già hay trẻ mà có các biểu hiện tinh dịch có máu, xuất tinh đau hoặc không có cực khoái, quan hệ mà không có tinh dịch, xuất tinh ít... nên đi khám ngay...

