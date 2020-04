Dinh dưỡng mùa Covid-19: Ăn đủ chứ không ăn thừa

Thế nhưng, chuyên gia lại khuyên, để con khỏe, chỉ nên ăn đủ chứ không ăn thừa.

Quá tải vì tẩm bổ

Vốn là người nấu ăn rất ngon, chị Việt Lê (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tranh thủ những ngày cách ly toàn xã hội để trổ tài nội trợ, bếp núc cho gia đình. Tham khảo kỹ lưỡng các lời khuyên trên mạng, chị thiết kế thực đơn mới với một danh sách dài các chất cần bổ sung, sao cho cả gia đình cùng khoẻ mạnh, tăng cường sức đề kháng và vi chất để phòng ngừa Covid-19.

Bữa sáng hôm nay, ngoài việc khẩu phần thịt được tăng lên đáng kể, chị Lê còn yêu cầu mỗi người uống thêm một ly Vitamin C sủi. Bữa trưa tiếp tục được tăng cường thêm món thịt quay, đùi gà tần, rau xào thịt bò, salad và một đĩa hoa quả cùng với nước ép rau má mà chị hì hục xay cả buổi sáng. Bữa chiều tối và đêm cũng được tăng cường hơn thường lệ và uống thêm một số loại vitamin tổng hợp.

Được vài ngày, cả gia đình đều cảm thấy quá tải với khối lượng thức ăn và dưỡng chất, trong khi hầu như không có hoạt động thể lực nào đáng kể.

Tăng chất hơn tăng lượng

Cũng coi trọng việc bổ sung dinh dưỡng cho trẻ trong mùa dịch, nhưng chị Phạm Thị Dung (Hà Nội) cho biết chú trọng đến tăng thêm chất trong bữa ăn hơn là tăng số lượng món ăn và ép con ăn nhiều hơn. “Tôi bổ sung chất đạm như thịt, cá, trứng, sữa, tăng gấp đôi lượng hoa quả so với ngày chưa có dịch”.

Đây cũng chính là lời khuyên bổ ích mà chị Dung tiếp nhận được từ chương trình Vì tầm vóc Việt. Trong đó, Tiến sĩ Phan Bích Nga, Trưởng Trung tâm Khám tư vấn dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyến cáo, các bà nội trợ nên chú ý cho con ăn đủ, chứ không ăn thừa. Đồng thời bà cũng lưu ý không nên lạm dụng thực phẩm chức năng cho trẻ.

Tiến sĩ Phan Bích Nga nhấn mạnh: “Việc ăn đa dạng các nhóm thực phẩm giúp cơ thể hấp thụ đầy đủ các chất cần thiết, trong đó Vitamin C giúp tăng tạo Interferon - một loại protein có tác dụng rất tốt trong vai trò miễn dịch để chống lại sự xâm nhập và gây bệnh của các loại virus”.



Tiến sĩ Phan Bích Nga cho biết, uống nước hoa quả là một cách tốt để bổ sung Vitamin C cho trẻ mà không cần lạm dụng viên sủi hoặc thực phẩm chức năng. “Nhu cầu Vitamin C của con người không quá nhiều, trung bình chỉ từ 50 tới 80mg/ngày, trẻ em nhỏ nhu cầu chỉ từ 30mg – 50mg. Trong khi đó, với viên sủi có hàm lượng Vitamin C rất cao, ít nhất là 75 – 80mg, thậm chí có loại lên tới 500mg có trong một viên, thừa rất nhiều so với khuyến nghị”, bà Nga lưu ý.

Chị Nguyễn Phạm Phương Anh (Thanh Xuân, HN) cho biết, chị rất bận rộn với công việc cơ quan, hai cô con gái thì kén ăn, bởi vậy, chị đã chọn mua một số loại nước hoa quả tươi đóng chai như TH true JUICE, TH true RICE và các loại sữa tươi hoàn toàn từ thiên nhiên của TH cho con và hai cô con gái đều yêu thích.

Riêng về khẩu phần bữa ăn sáng, TS Phạm Bích Nga phân tích: “Bữa sáng có vai trò cung cấp năng lượng cho một ngày mới, tránh kích ứng dạ dày sau một đêm dài, nhưng cũng không vì thế mà ăn uống quá nặng nề với nhiều chất đạm, chất béo động vật, bởi khi có quá nhiều năng lượng nạp vào, cơ thể phải chịu gánh nặng về tiêu hoá, do đó, một cơ thể ấm ách vì no bụng sẽ sao nhãng trong học tập và công việc”.

Theo khảo sát của chương trình Vì tầm vóc Việt tại Nhật Bản, các chuyên gia dinh dưỡng luôn tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc ăn đủ chất chứ không ăn thừa. Trẻ theo từng độ tuổi sẽ cần chế độ dinh dưỡng khác nhau, nhu cầu năng lượng cho một học sinh tiểu học từ 1600 calo - 2000 calo/ ngày.

Các bậc phụ huynh nên cho trẻ ăn đầy đủ các chất bột, đạm, chất béo. Với học sinh trung học, năng lượng tương ứng là 2200 calo - 2400 calo/ ngày, đồng thời phải được bổ sung đầy đủ các chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ, nếu không, trẻ có thể sẽ bị mất đi cơ hội phát triển chiều cao và thể chất một cách tốt nhất.

