Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt để tạm giam đối với Ngô Sỹ Vinh (SN 1995, trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu) về hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ).