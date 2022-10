Hà Tĩnh: Mua cả tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc về bán kiếm lời dù đã từng bị xử phạt

Lực lượng chức năng phát hiện 1,2 tấn mỡ động vật đã qua sơ chế không rõ nguồn gốc tại nhà bà Nguyễn Thị Lương (thôn 4, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). (Ảnh: Công an xã Sơn Trà)

Vào hồi 9h45 ngày 05/10/2022, Công an xã Sơn Trà (huyện Hương Sơn) phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra tại gia đình bà Nguyễn Thị Lương (thôn 4, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và phát hiện 1,2 tấn mỡ động vật đã qua sơ chế không rõ nguồn gốc.

Làm việc với cơ quan chức năng, Phan Nhật An (SN 1986, HKTT tại khu phố 4, phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại thôn 4, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn; là con rể của bà Lương) khai nhận, toàn bộ số hàng hoá nói trên do bản thân đã thu mua tại địa bàn huyện Hương Sơn và các huyện lân cận như Đức Thọ, Can Lộc... để về bán kiếm lời.x

Trước đó Phan Nhật An đã từng bị cơ quan chức năng huyện Hương Sơn phát hiện và xử lý với hành vi tương tự như trên.

Vào khoảng 17h ngày 5/9/2022, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Công an các xã Sơn Trà, Sơn Long, Sơn Bình, Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh) phát hiện một thanh niên có những hoạt động nghi vấn tại nhà bà Nguyễn Thị Lương, trú tại thôn 4, xã Sơn Trà.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực chăn nuôi của gia đình bà Nguyễn Thị Lương có 9 bao tải màu đỏ và 24 bao tải màu xanh đựng mỡ bò (khoảng hơn 1 tấn) đã được chế biến.

Đây là lần thứ 2 Phan Nhật An bị cơ quan chức năng huyện Hương Sơn phát hiện và xử lý với hành vi tương tự như trên.

Qua xác minh, toàn bộ số mỡ bò nói trên là của Phan Nhật An (SN 1986, con rể bà Lương). Tại cơ quan công an, Phan Nhật An thừa nhận, thường xuyên thu mua mỡ bò tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh để chế biến rồi bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ số mỡ nói trên để tiến hành tiêu huỷ, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn