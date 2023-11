Hà Nội xuất hiện phố cà phê đường tàu 'mới mọc', khách ra vào nườm nượp

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian gần đây, sau khi phố cà phê đường tàu, đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nghiêm cấm du khách vào vui chơi, check-in thì một đoạn phố đường tàu khác đã "mọc lên". Đoạn phố đường tàu mới nằm đối diện phố đường tàu cũ, nối từ trạm chắn Trần Phú tới Điện Biên Phủ (quận Ba Đình).

Khu vực rào chắn tại đoạn đường này có biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, cấm tụ tập đông người, quay phim, chụp ảnh, cấm đi, đứng, ngồi trên đường sắt, cấm kê bàn ghế, bày bán hàng ở lòng và hai bên đường sắt. Tuy nhiên, tại đây không có lực lượng an ninh chốt chặn. Do đó, người dân và du khách vẫn ra vào dễ dàng.

Hình ảnh ghi nhận vào chiều 2/11.

Theo một số người dân, đoạn đường tàu này mới được tu sửa, đang rải đá cuội, dựng nhiều vật liệu xây dựng. Tuy nhiên một số hàng quán đã mở cửa, công khai mời chào, đón khách vào uống cà phê.

Chị Amy (du khách từ Anh) và bạn trai tìm tới khu phố đường tàu "nổi đình nổi đám trên báo chí quốc tế" ở đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tuy nhiên, cặp đôi bị lực lượng chức năng không cho vào phía trong. "Tôi đã đọc thông tin khu vực này bị cấm hoạt động, tuy nhiên một số du khách nói vẫn có cách vào được.

Tôi cũng được vài người giới thiệu về đường ngách vào quán cà phê của họ trong con phố nhưng tôi từ chối", chị Amy cho biết. Cặp đôi nhận thấy phía đối diện cũng có hàng quán cà phê ven đường tàu hoạt động nên đã vào khu vực này.

Theo một số du khách và người dân, đoạn phố đường tàu mới này không đẹp bằng đoạn phố cũ do thiếu khúc cua - vốn là bối cảnh chụp ảnh ấn tượng được ưa thích.

Hai đoạn phố đường tàu này cách nhau chỉ một con đường nhưng thuộc quản lý của hai quận khác nhau. Đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng thuộc quản lý của quận Hoàn Kiếm.

Từ 15/8, quận Hoàn Kiếm chỉ đạo thực hiện nghiêm văn bản số 1612. Văn bản này yêu cầu tăng cường xử lý các hành vi vi phạm kinh doanh trong hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn quận.

Quận Hoàn Kiếm yêu cầu các phường Hàng Bông, Cửa Nam, Cửa Đông, Hàng Mã, Đồng Xuân tuyên truyền vận động các hộ dân sinh sống tại khu vực hành lang giao thông đường sắt chấp hành nghiêm Luật Đường sắt, đảm bảo an ninh, an toàn hành lang giao thông đường sắt.

Đồng thời, tổ chức lực lượng trực chốt, đảm bảo đình chỉ có hiệu lực tất cả các hộ đang kinh doanh vi phạm theo quy định của pháp luật và tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh vi phạm quy định hành lang an toàn giao thông đường sắt, để du khách vào ăn uống, quay phim, chụp ảnh trong khu vực này.

Các đơn vị chức năng có thể thiết lập hồ sơ xử lý, thu hồi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh với các hộ kinh doanh vi phạm theo quy định.

Quận Hoàn Kiếm cũng yêu cầu công an quận chỉ đạo công an phường tiếp tục lập rào chắn, biển cảnh báo và tổ chức lực lượng chốt trực, không để khách du lịch đi vào ăn uống, quay phim, chụp ảnh... tại khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Lực lượng chức năng các phường có đường tàu đi qua thành lập tổ công tác chung, lập chốt kiểm tra việc thực hiện dừng kinh doanh, chia làm 3 ca, hoạt động 24/7, để tránh tình trạng cửa hàng mở chui.