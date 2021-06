Vị ân nhân đỡ cháu bé rơi từ ban công tầng 2 được dân mạng ủng hộ hành động sau cùng

MXH đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một em bé rơi từ ban công tầng 2 xuống đã may mắn được một người đàn ông qua đường đỡ kịp. Cư dân mạng lại hết lời ủng hộ hành động sau đó của người đàn ông này

Theo hình ảnh do camera an ninh của nhà dân ven đường ghi lại, vụ việc thót tim xảy ra tại ngôi nhà trên đường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định vào khoảng 9h sáng 29/6/2021.

Theo clip, một bé gái mặc bộ quần áo màu đỏ đang lơ lửng bám tay vào lan can tầng 2 của ngôi nhà. Phía dưới đường nhiều phương tiện đi qua nhưng không ai để ý. Rất may sau đó có một người đàn ông đi xe đạp đã dừng xe bên đường. Anh bình tĩnh giơ tay xin đường rồi sang vỉa hè, đứng phía dưới giơ tay đỡ cháu bé. Đúng lúc này cháu bé do bám lâu đã tuột tay rơi xuống và được người đàn ông đỡ kịp.

Sau khi bế cháu bé lên giao cho những người hàng xóm quanh đó, người đàn ông đã rời khỏi hiện trường một cách nhanh chóng.

Được biết, do cháu bé ngủ dậy không thấy ai trong nhà nên đã đi ra ban công và xảy ra vụ việc trên. Sau vụ việc cháu bé bị thương nhẹ.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng



Sau khi xem clip, cộng đồng mạng gửi rất nhiều lời chúc mừng cháu bé vì đã rất may mắn khi được người đàn ông qua đường giơ tay đỡ kịp, đồng thời gửi lời cảm ơn người đàn ông cứu cháu bé:

"Đây là điều tuyệt vời nhất tôi được thấy trong ngày hôm nay";

"Một người tốt, anh sẽ có phúc về sau! Chúc mừng cháu bé và gia đình đã được ân nhân cứu giúp!";

"Cảm ơn bác xe đạp đã sinh ra em 1 lần nữa";

"Những khoảnh khắc tuyệt vời, những con người tuyệt vời";

"Đó mới thực sự là anh hùng. Chúc anh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn anh, người hùng thầm lặng";

Bên cạnh đó, nhiều người còn đặc biệt ủng hộ hành động người đàn ông bỏ đi, không cung cấp thông tin cá nhân để tránh những rắc rối như vụ "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh đỡ cháu bé rơi từ tầng 12:

"Xin hãy bình luận những điều tốt đẹp để lan tỏa thông điệp này. Đừng nên vội vàng mà kết luận rồi chê bai hoặc trách móc ai đó";

"Lòng tự trọng và dũng cảm của một con người, tư duy đạo đức được gia đình giáo dục tốt. Không cần những điều phù phiếm, chụp ảnh, nhận khen ngợi để kể công";

"Cảm ơn anh. Đừng ai xen vào cuộc sống cá nhân của anh nữa. Hãy để cuộc sống của anh ấy bình thường như vốn có".

Lam Giang