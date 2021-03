Tình yêu 'sét đánh' của kỹ sư Facebook với cô gái Việt

Một tối đầu năm 2020, trong căn nhà ở Mountain View, California, Morgan Howell, 26 tuổi, kỹ sư phần mềm của Facebook đang ngồi tán gẫu với cô bạn người Việt, cũng là đồng nghiệp của anh ở Thung lũng Silicon. Lúc sau, Bạch Diệu Linh, chị gái của cô đồng nghiệp, bước vào và nhập hội.

Bạch Linh quen với Morgan tại nhà em gái cô, trong chuyến du lịch đến Mỹ dịp Tết năm 2020. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Sau vài câu, Linh mở điện thoại giơ ra bức ảnh, hỏi Morgan: "Theo cậu thì hai thiết kế bao bì này, cái nào ổn hơn?". Thời điểm này công ty của Linh chuẩn bị ra sản phẩm mới nên cứ gặp ai là cô lại xin ý kiến. Không trả lời qua loa hoặc cảm tính như người khác, Morgan đưa ra câu trả lời khiến cô gái Việt bất ngờ: "Màu Pantone 183838 sẽ rất bắt mắt, phông chữ Sans-serif thì khoảng cách này mới ổn, dòng chữ này nếu dịch sang bên trái thì thông điệp sẽ nổi bật hơn".

Lúc này Diệu Linh mới ngước lên nhìn vào mắt Morgan và nhận ra đây là một con người tinh tế trong từng chi tiết. "Morgan là một trong những người có EQ cao nhất mà mình từng gặp", nữ CEO một công ty chuyên về các sản phẩm cho phụ nữ kể lại ấn tượng của cô trong giây phút đó. "Mặc dù còn rất trẻ, anh ấy có kiểu thông minh hiểu biết rộng, tinh tế và hóm hỉnh. Mình rất thích tiếp xúc với những người có chỉ số EQ (thông minh cảm xúc) cao vì nói chuyện với họ rất dễ chịu".

Ấn tượng về Morgan nhưng Linh không ngờ rằng, chàng kỹ sư phần mềm cũng đã trúng "tiếng sét ái tình" với nữ doanh nhân Việt Nam có cá tính độc lập và sành điệu, có những sở thích rất "mọt sách" như thiên văn học, phim tài liệu. Chỉ năm phút sau, Morgan gửi tin nhắn cho em gái Diệu Linh: "I love your sister" (Tôi yêu chị gái của bạn rồi).

Morgan vẫn nhớ một trong những điểm trùng hợp đầu tiên của hai người là về công việc. Tại Facebook, anh trong nhóm xây dựng nền tảng thương mại có tích hợp công nghệ thanh toán ngay trong Messenger, phù hợp đặc thù của thị trường Đông Nam Á. Ở Việt Nam, Diệu Linh đã xây dựng một doanh nghiệp và hệ thống phân phối xuất phát từ gian hàng trên mạng xã hội này.

Suốt buổi gặp gỡ tình cờ, họ bị cuốn vào những câu chuyện của nhau, từ cuộc đời, công việc, tới những sở thích cỏn con. Sau hôm đó, không ngày nào họ không gặp nhau, mỗi lần gặp đều nói chuyện liên miên, tưởng chừng như "đang nợ thời gian với nhau".

Một tuần trước ngày bay về Việt Nam, Bạch Diệu Linh bị sốt và ho liên tục. Giữa dịch Covid-19, cô lo mình có thể bị nhiễm bệnh nên đặt lịch xét nghiệm, hủy vé và tự cách ly. Thời điểm đó Morgan rất bận, nhưng vẫn tranh thủ nấu món súp mì gà người Mỹ hay ăn khi ốm cho "cô gái đánh cắp trái tim mình". Cô bảo tạm xa nhau, song anh nói: "Anh không sợ Covid-19, chỉ sợ phải xa em".

Năm ngày sau Linh có kết quả xét nghiệm, chỉ bị viêm phế quản nhưng các chuyến bay hủy hàng loạt. California ban hành lệnh phong toả bất ngờ... Diệu Linh không về được Việt Nam nên đôi trẻ quyết định dọn về ở với nhau.

Mới biết nhau có vài tuần mà đã ở với nhau là một quyết định mạo hiểm. Cả Linh và Morgan đều có những lo lắng. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn, họ kết luận lo lắng của mình là thừa. Morgan luôn tìm cách làm cho người con gái của mình được hạnh phúc. Biết bạn gái có thói quen uống trà xanh matcha mỗi sáng, anh đã dậy sớm để pha. Lần đầu tiên anh pha không thành công nhưng đến lần hai thì chuẩn vị. "Anh ấy quan sát cách tôi làm và nhớ chính xác các bước. Một cốc trà tôi luôn bỏ 8 thìa sữa hạnh nhân và một thìa cỏ ngọt stevia", cô chia sẻ.

Diệu Linh cũng bắt đầu học cách nấu nướng từ khi về chung nhà với Morgan, khác hoàn toàn một cô gái chỉ biết ăn ngoài như trước. "Một lần nghe Morgan bảo ngày xưa nghèo khó mẹ anh thường nấu một món thật nhiều rồi để tủ lạnh ăn cả tuần. Từ hôm đó, bữa nào mình cũng nấu món mới chứ không để anh ăn đồ cũ nữa", cô gái Việt kể.

Morgan và Diệu Linh "đi trốn" Covid-19 trong một căn nhà gỗ lọt thỏm giữa rừng thông, ở Felton, California hồi tháng 4/2020. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Morgan sinh ra trong một hoàn cảnh nghèo khó. Từ 15 tuổi anh đã kiếm được tiền phụ cha mẹ bằng lập trình thuê cho các công ty. Năm 24 tuổi, anh là một trong số những kỹ sư trẻ nhất giữ vị trí E5 (kỹ sư cấp cao) tại Facebook với đãi ngộ rất tốt và cổ phiếu trả dần theo các năm.

Tháng 6/2020, một startup mời Morgan về làm Giám đốc công nghệ nhưng anh rất phân vân. Diệu Linh khuyên: "Hiện giờ anh chưa có gia đình nên chỉ phải chịu trách nhiệm cho chính mình, đó chính là một đặc quyền của tuổi trẻ. Khi có thể, hãy bung ra, chấp nhận mọi thử thách, rủi ro". Cô không kỳ vọng Morgan kiếm được nhiều tiền hơn, mà vì đã khởi nghiệp trước nên có những trải nghiệm thương trường giúp trưởng thành hơn rất nhiều nên cũng muốn Morgan được "va chạm" khi cuộc sống còn cho phép.

Morgan quyết định nghỉ việc. Từ đó đến nay vất vả nhân đôi, quyền lợi chia 5. "Điều thực sự gắn kết chúng tôi là tư duy cầu tiến. Cả hai đều không ngừng cải thiện bản thân từng ngày để trở thành người vợ/chồng tốt hơn, người lãnh đạo tốt hơn, người có ích hơn cho xã hội", Morgan chia sẻ.

Một năm qua, họ hầu như chỉ ở trong nhà. Morgan làm việc 17 tiếng một ngày, còn Linh bận điều hành công ty từ xa. Thi thoảng, đôi trẻ "đưa nhau đi trốn" Covid-19. Linh nhớ nhất hồi dịch mới bùng phát, Morgan đưa cô vào ở trong một ngôi nhà gỗ tam giác nằm lọt giữa rừng thông, trước hiên nhà là dòng suối nhỏ. Buổi tối nhiệt độ xuống rất thấp, cô đã vặn lò sưởi hết cỡ mà vẫn thấy lạnh. Morgan liền chạy ra sau nhà chặt củi rồi đem vào đốt lò. Hình ảnh chàng trai thư sinh xắn tay áo nhóm lửa ấm khiến cô gái chẳng thể quên.

"Sự cô lập có thể khiến bạn cảm thấy cô đơn, nhưng khi có người bên cạnh, tôi có niềm tin dù thế giới bên ngoài thế nào đi chăng nữa, vẫn luôn có một người đồng hành", cô chia sẻ.

Morgan cầu hôn Bạch Linh cuối tháng 2/2021. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Một ngày cuối tháng 2 vừa qua, Morgan đưa Diệu Linh đi Napa, nơi có thung lũng và những đồi nho bạt ngàn. Họ vào một nhà hàng nhỏ xinh với cái tên Tiệm Giặt Là Pháp. Tại đây, Morgan đã quỳ gối hỏi: "Will you marry me?" (Em đồng ý cưới anh nhé!)

Cô gái trả lời: "Over and over again" (đại ý: Cưới đi cưới lại nhiều lần cũng được). Chàng trai bật cười. Đây là câu anh nói vào một lần được bạn gái nấu cho món phở bò Hà Nội quá ngon và từ đó họ đã nói với nhau rất nhiều lần mỗi khi làm điều gì khiến người kia thích thú.

Đôi uyên ương đã đăng ký kết hôn. Họ đang lên kế hoạch về Việt Nam để xây dựng các nền tảng công nghệ về Fintech (công nghệ tài chính) và Edtech (công nghệ giáo dục).

"Chúng tôi nhận thấy Việt Nam đang phát triển với tốc độ vượt bậc, một khi áp dụng đúng những gì đã làm thành công tại Mỹ đã có thể đem lại rất nhiều sự đổi thay tích cực cho Việt Nam", Bạch Diệu Linh chia sẻ.

Phan Dương

