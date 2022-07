Clip bé trai rơi thẳng miệng cống thoát nước, tình huống giải cứu đứng tim

Một bé trai không biết vì lí do gì lại tò mò mở nắp cống thoát nước rồi bước thẳng xuống, sau vài giây căng thẳng, may mắn có người đã nhìn thấy và lao tới giải cứu

Đoạn clip ghi lại tình huống xảy ra trên vỉa hè một tuyến phố thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Khoảnh khắc bé trai bị rơi lọt xuống cống diễn ra chớp nhoáng, vài giấy đứng tim, sau đó thật may mắn một cô gái đã xuất hiện, nhanh chóng nhảy luôn xuống cống. Những người đi đường xung quanh đó nhìn thấy vậy cũng vội vàng chạy lại hỗ trợ cô gái đưa bé trai lên mặt đất. Sau 20 giây, bé trai đã được kéo lên và được tiến hành sơ cứu giúp cháu nôn ra nước cống đen ngòm.

Hình ảnh cắt ra từ clip

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng dù sự việc trên diễn ra ở bất cứ đâu vào thời điểm nào đi nữa, thì đoạn clip này nên được lan truyền để giúp người dân nên cẩn thận hơn nữa với những trẻ nhỏ hiếu động và những chiếc nắp cống thoát nước. Bới cháu bé to khỏe như trong clip chỉ chớp mắt đã rơi tọt xuống cống, nếu không có ai trông thấy thì không biết hậu quả sẽ ra sao.

"Cống ngập nước đã đáng sợ, chưa kể khí độc rất nguy hiểm. Cô gái thật dũng cảm, cháu bé quá may mắn";

"Cũng may cho bé là cái nắp cống nó không đập lại lại xuống đầu và bé cũng không bị va đập vào thành cống khi rơi xuống. Thật may mắn. May quá khi kịp thời phát hiện ra chứ không chả biết đi đâu mà tìm";

"Trẻ con tò mò lật cái nắp nhẹ như không. Thế cho nên đừng có trộm cắp mấy cái nắp cống nữa, mùa mưa ngập lỡ trẻ con nó lọt hố là không biết đâu mà tìm đâu";

"Bố mẹ nên dặn con trẻ không nên tò mò, những cái cống thoát nước ở đô thị rất sâu, rộng, nhiều khí độc lắm. Đừng dại chơi gần đó, lỡ chẳng may rơi xuống mà không phát hiện kịp thời thì khổ lắm".

"Cháu bé đã quá may mắn. Theo tôi, thay vì dạy những thứ cao siêu, trước hết cần dạy con trẻ những gì là nguy hiểm, những gì cần tránh xa. Dạy các kỹ năng sống trước rồi hẵng dạy cộng trừ nhân chia. Còn giữ được mạng trẻ thì mới có cơ hội học kiến thức";

