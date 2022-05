Ô tô đâm trúng, hất tung con bò giữa đường gây tai vạ cho 1 tài xế xe máy

Trâu bò thả rông chạy ra đường gây tai nạn giao thông là tình trạng không phải hiếm nhất là ở các vùng nông thôn.

Đoạn clip do camera hành trình của xe ô tô ghi lại được một vụ tai nạn xảy ra vào lúc 18h10 ngày 21/5 thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo clip, trên con đường đê lúc trời nhá nhem tối, chiếc xe ô tô có camera hành trình đang di chuyển. Bất ngờ, có một con bò phi từ dưới chân đê lên rồi lao thẳng sang bên trái đường.

Tài xế ô tô không kịp đánh lái nên đã húc thẳng vào con bò. Cú đâm mạnh trực diện khiến con bò bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống, trượt tới đầu chiếc xe máy của người đàn ông áo trắng đang đi ngược chiều.

Rất may người đàn ông đó từ xa đã quan sát được tình huống nên đi chậm lại, vì thế chỉ bị đổ xe máy và không có tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Con bò sau khi bị đâm ngã đã bật dậy chạy đi. Người đàn ông áo trắng chỉ còn biết ngao ngán đứng nhìn.

Cộng đồng mạng phần lớn đều đưa ra nhận định cho rằng vụ tai nạn này thật may mắn khi không có thương vong về người. Tài xế đi xe ô tô đã không làm chủ được tốc độ, đường đê ở nông thôn thường có gia súc thả rông vì thế cần đi chậm, quan sát từ xa để tránh xảy ra va chạm không đáng tiếc.

Một số bình luận nổi bật của cư dân mạng:

"Đường nông thôn thì chuyện vật nuôi ra đường nhiều lắm, không biết đâu mà lần. Lực đâm húc con bò văng lên như kia thì xe chạy không phải là chậm. Con bò chạy nổi hay không cũng không phải phụ thuộc hoàn toàn vào chạy chậm hay nhanh. Xe cũng đã đạp phanh rồi nhưng vẫn còn quán tính mới va chạm. Con bò chỉ là húc vào văng ra rồi hoảng chạy thôi";

"Hên là đụng "lamborghini pha ke", gặp hàng thật thì lại đền ốm bác tài ơi";

"Lỗi là do chủ xe đi quá nhanh và do lỗi của chủ con bò, thả rông để nó chạy lung tung. Tội nhất ông đi xe máy, kiểu "ơ tôi đứng im cũng bị vạ lây à";

"Nếu như là người chạy ra như vậy thì xong luôn rồi. Còn may là con bò có sức mạnh, mà chắc bò kia cũng bị thương rồi đó. Tội cho chú lái xe máy kia, mà còn may không bị con bò đâm vào người".

Với những trường hợp vật nuôi, súc vật thả rông gây tai nạn, pháp luật hiện hành đã có những quy định xử phạt rất rõ ràng. Điều 10 Nghị định 100/2019/NĐ-CP xử phạt người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo vi phạm quy tắc giao thông đường bộ



1. Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không nhường đường theo quy định, không báo hiệu bằng tay khi chuyển hướng;

b) Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;

c) Không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật hoặc không dọn sạch chất thải của súc vật thải ra đường, hè phố;

d) Điều khiển, dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới;

đ) Để súc vật đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông;

e) Đi dàn hàng ngang từ 02 xe trở lên;

g) Để súc vật kéo xe mà không có người điều khiển;

h) Điều khiển xe không có báo hiệu theo quy định.



2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không chấp hành hiệu lệnh, hưóng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông;

b) Dắt súc vật chạy theo khi đang điều khiển hoặc ngồi trên phương tiện giao thông đường bộ;

c) Xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định.



3. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo đi vào đường cao tốc trái quy định.

Lam Giang; Clip: MXH