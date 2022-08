Những lá bùa may mắn nhất cho 12 cung hoàng đạo

Trong công việc hay học tập, bên cạnh năng lực bản thân thì may mắn cũng là một yếu tố đóng vai trò quyết định đến sự thành công của mỗi người. Vì vậy, mỗi cung hoàng đạo đều có bùa may mắn riêng.

1. Bùa may mắn nhất cho Bạch Dương

Những người thuộc cung hoàng đạo Bạch Dương luôn tìm cách đột phá và chủ động. Những người này độc lập, trọng danh dự, đồng thời sẵn sàng thử một cái gì đó mới. Kiên nhẫn và chờ đợi là điều mà họ ít thích hơn.

Chìa khóa sẽ là lá bùa may mắn lý tưởng vì Bạch Dương khá quyết tâm và tràn đầy năng lượng trong mọi việc. Họ truyền cảm hứng cho người khác chinh phục mục tiêu giống như một chiếc chìa khóa mở ra những cánh cửa đầy cơ hội.

Bạch Dương cũng có thể tìm kiếm biểu tượng may mắn từ hồng ngọc, hoặc bất cứ thứ gì có hình các ngôi sao và mặt trời. Ngoài ra còn có biểu tượng chiến binh và lãnh đạo.

2. Bùa may mắn nhất của Kim Ngưu

Kim Ngưu đại diện cho tình yêu đối với những thú vui trần tục. Kim Ngưu còn được gọi là mỏ neo của bánh xe hoàng đạo.

Số 7 là một lá bùa may mắn đối với Kim Ngưu. Con số này cũng được coi là con số may mắn ở nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa khác nhau. Ví dụ như 7 màu của cầu vồng được coi là dấu hiệu của vận may.

Nếu bạn đang mua sắm cho một Kim Ngưu, hãy chọn những biểu tượng thiết thực và những thứ vừa giúp thư giãn vừa mang lại sự phong phú. Đồng, đá quý, quả sồi, con bò đực và số 7 đều là những lựa chọn tuyệt vời.

3. Bùa may mắn nhất của Song Tử

Song Tử nhạy bén, thông minh và nhanh nhẹn. Họ là những người đa năng, trẻ trung, tò mò, nhiệt tình và vui vẻ.

Bùa may mắn lý tưởng của Song Tử bao gồm các biểu tượng của không khí và những thứ kết nối với tâm trí. Bạn cũng có thể tìm những loại bùa có nhiều ý nghĩa như bướm, rồng bay, gương, xúc xắc mờ và những thứ theo từng cặp.

Song Tử là những con bướm xã hội thích ở bên mọi người và đi theo xu hướng. Vì vậy, việc giữ một viên xúc xắc bên mình mọi lúc cũng giống như việc theo kịp các xu hướng thời trang.

4. Bùa may mắn nhất của Cự Giải

Cự Giải coi trọng tình mẫu tử, gia đình và dùng tình cảm để nuôi dưỡng mối quan hệ. Nhiều khả năng, gia đình của họ càng đông càng vui!

Những người cung Cự Giải coi bọ rùa là bùa may mắn. Bọ rùa tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc, vì vậy nếu bạn bất ngờ phát hiện ra chúng trong vườn, trên bàn hoặc bất cứ nơi nào, thì vận may đang đến với bạn.

Các biểu tượng dành cho Cự Giải nên bao gồm các biểu tượng kết nối với sự ấm áp, ngôi nhà, gia đình, mặt trăng và nước. Các biểu tượng như cá heo, sao biển, bạc, bọ rùa, chim cánh cụt, chó, tre đều thích hợp.

5. Bùa may mắn nhất của Sư Tử

Sư Tử táo bạo, ấm áp và yêu thương. Họ biết cách trình bày tất cả các vấn đề. Sư Tử đưa tham vọng vào mọi thứ họ làm. Họ được cai trị bởi trái tim. Họ dũng cảm và tự tin và tin tưởng vào bản năng của họ. Hành động của họ là tự nhiên và dễ dàng.

Sư Tử có ham muốn phát triển không ngừng và dễ bị thỏa mãn trước những lời khen ngợi của người khác. Khi họ bị tổn thương, họ sẽ sử dụng sự tức giận của mình như một bức tường bảo vệ để che chắn.

Đá quý là bùa may mắn của Sư Tử. Sư Tử thích những biểu tượng gây chú ý và bắt mắt, vì vậy nên sử dụng các biểu tượng rực rỡ như vàng, mèo, hổ phách và hoa hướng dương.

Sư Tử tự nhiên quyến rũ, sôi động và hấp dẫn, họ đeo đá quý để cảm thấy hấp dẫn hơn. Trong số tất cả các loại đá quý, hổ phách và Sapphire là những thứ may mắn nhất đối với Sư Tử.

6. Bùa may mắn nhất của Xử Nữ

Thông minh, tinh tế và tốt bụng. Xử Nữ là những người bạn tuyệt vời, luôn ở đó để giúp đỡ và cũng cho lời khuyên.

Xử Nữ thường bị thu hút bởi những biểu tượng thực tế. Các biểu tượng như con mắt quỷ có thể bảo vệ Xử Nữ khỏi những người ghen tị với tài năng của họ.

Các biểu tượng hình trái cây, bạch ngọc, chai đựng đồ, biểu tượng chữa bệnh cũng là những lựa chọn tuyệt vời.

7. Bùa may mắn nhất của Thiên Bình

Thiên Bình là dấu hiệu của sự cân bằng, vì vậy hãy tặng họ những chiếc bùa với những biểu tượng trang nhã và hấp dẫn: chim, thạch anh tím, hình tam giác, mặt dây chuyền và thần tình yêu. Hình tam giác được coi là có ý nghĩa và may mắn trong nhiều nền văn hóa.

Thiên Bình được đại diện bởi những chiếc cân, vậy nên bất cứ thứ gì liên quan đến sự cân bằng sẽ có lợi hoặc bất cứ thứ gì bằng đồng, vì nó là kim loại của sao Kim, sẽ được liên kết với tính nghệ thuật và tình yêu.

8. Bùa may mắn nhất của Bọ Cạp

Bọ Cạp không ngần ngại tấn công khi bị khiêu khích. Cơn thịnh nộ của họ rất dữ dội. Bọ Cạp cũng thường khô khan. Nhận xét của họ đi đúng vào cốt lõi và không dành cho những người yếu tim!

Bọ Cạp thường thích những thứ có ý nghĩa sâu sắc: bùa rắn, móng ngựa cổ điển, biểu tượng mặt trăng, bạc và bất cứ thứ gì đại diện cho sức mạnh, trí óc quan sát nhạy bén của Bọ Cạp.

Móng ngựa được coi là vật may mắn vì móng ngựa được làm bằng sắt, được cho là có thể xua đuổi bất kỳ linh hồn ma quỷ và các sinh vật thần thoại nguy hiểm có thể gây hại.

9. Bùa may mắn của Nhân Mã

Nhân Mã là dấu hiệu của Lửa. Những người đại diện của cung Nhân Mã thường trung thực, thẳng thắn, không quan tâm đến sự tế nhị và cảm xúc của người khác. Điều quan trọng là họ phải học cách bày tỏ ý kiến ​​của mình một cách khoan dung và được xã hội chấp nhận.

Nhân Mã yêu thích các biểu tượng, những thứ từ các nền văn hóa khác nhau và đi du lịch. Biểu tượng trái tim và mũi tên, bàn chân giả của thỏ đều là những lựa chọn bùa may mắn hoàn hảo cho Nhân Mã.

Bàn chân giả của thỏ như một lá bùa hộ mệnh bởi vì theo văn hóa dân gian cổ đại, bàn chân sau đóng vai trò như một lực rất mạnh để xua đuổi những linh hồn ma quỷ nếu bạn tình cờ lạc vào một nơi rất nguy hiểm và bị ma ám.

10. Bùa may mắn nhất của Ma Kết

Ma Kết đại diện cho nguyên tố Đất. Những người thuộc cung Ma Kết có nhiều tham vọng, chăm chỉ và luôn muốn đạt được mục tiêu.

Những chiếc bùa dành cho Ma Kết cần phải bao gồm những biểu tượng thiết thực và có cơ sở nhưng cũng phải hàm chứa ý nghĩa tình cảm. Cỏ bốn lá được cho là mang lại niềm tin, hy vọng, tình yêu, sức khỏe, danh vọng và sự giàu có, trở thành lá bùa may mắn mà bạn cần.

Cỏ bốn lá đã được chứng minh là lá bùa may mắn của Ma Kết mỗi khi rơi vào tình thế khó khăn. Ma Kết là người yêu thiên nhiên, luôn thích có những thứ xinh đẹp như thế này bên cạnh họ.

11. Bùa may mắn nhất của Bảo Bình

Bất cứ thứ gì màu xanh lam đều mang lại may mắn cho Bảo Bình vì Bảo Bình là người mang nước và được cai trị bởi sao Thiên Vương.

Người thuộc cung Bảo Bình sẽ nhiệt tình ủng hộ những ý tưởng tiên tiến. Họ có thể đồng thời là những kẻ nổi loạn và những người thực thi quy tắc - một sự kết hợp bất thường và đôi khi khó hiểu.

Bảo Bình yêu những thứ khác thường và một số tác phẩm kinh điển nữa. Chọn chuồn chuồn, bọ rùa, những thứ có biểu tượng khuôn mặt vui vẻ hoặc bất cứ thứ gì độc đáo hoặc lập dị là những biểu tượng may mắn cho Bảo Bình.

12. Bùa may mắn nhất cho Song Ngư

Song Ngư đại diện cho Nước, có thể thay đổi và thích ứng. Những người thuộc cung Song Ngư thường giàu lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, Song Ngư có thể rất thanh cao đến mức khó bị thu phục.

Song Ngư bị thu hút bởi đại dương, nước và những thứ kỳ diệu. Những giấc mơ cực kỳ quan trọng đối với Song Ngư, vì vậy bất cứ điều gì giúp loại bỏ những cơn ác mộng và tập trung vào những điều tốt đẹp đều đáng giá.

Treo một chiếc Dreamcatcher (vòng bắt giấc mơ) bên cạnh giường sẽ khiến Song Ngư cảm thấy bình yên.

* Thông tin bài viết chỉ có tính chất tham khảo.

Hạ Thảo