Người phụ nữ 'cứng tay' quay clip cháu bé rơi từ tầng 12A kể về giây phút lực bất tòng tâm

Chiều 28/2/2021, cộng đồng mạng xôn xao vì clip ghi lại hình ảnh một bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A của một chung cư ở Hà Nội xuống và may mắn được "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh dang tay đỡ cháu thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Bên cạnh việc ca ngợi sự dũng cảm của người tài xế xe tải Ngọc Mạnh, cộng đồng mạng cũng không quên ghi nhận công lao của người phụ nữ "can đảm" quay clip và kêu cứu rất to khi phát hiện cháu bé đang trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc".

Đó chính là chị Nguyễn Thị Huế, 40 tuổi, sống tại chung cư đối diện 60B Nguyễn Huy Tưởng nơi xảy ra vụ tai nạn hi hữu.

Mới đây, chị Huế đã chia sẻ lại câu chuyện mà vào thời điểm đó chị lực bất tòng tâm, không làm được gì khác ngoài việc hô hoán, cầu cứu với hy vọng người thân và những người phía dưới có thể cứu được bé gái.

Chia sẻ trên BaoDatViet, chị Huế nói: "Hôm đó, khoảng 16h30, khi nhìn ra bên ngoài và vô tình phát hiện sự việc thì thời điểm đó, em bé đã chới với ngoài ban công rồi. Từ tầng 11 của tôi đi xuống dưới rất xa nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc đứng đó la hét thật lớn để gây sự chú ý để có ai ở gần hoặc đứng phía dưới có thể thấy và cứu em bé".

Cũng chính nhờ tiếng la hét rất to của chị Huế cùng mọi người mà anh Mạnh khi đang có công việc gần đó mới nghe thấy và lập tức leo rào, trèo lên mái tôn và "chụp" được cháu bé.

Chị Huế chia sẻ, do tính chất công việc chị có thói quen cầm điện thoại nên vô tình quay lại được hình ảnh nguy hiểm của cháu bé. Sau khi cháu rơi xuống, chị cũng vội vàng chạy xuống.

Khi tới nơi, biết được có thanh niên đã kịp thời lao ra cứu cháu bé và cháu đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu, chị cũng thấy đỡ lo hơn. "Tôi rất biết ơn chàng thanh niên đó, cậu ấy rất nhanh trí, có tâm và quả cảm. Nếu không có cậu ấy, em bé có thể nguy hiểm đến tính mạng".

Cư dân mạng bày tỏ sự cảm kích vì sự can đảm của chị Huế: "Xem clip mà thót tim! Cảm ơn Bác tài xế đã cứu cháu bé, cảm ơn chị gái nào đã hô rất to, nghe tiếng thét kêu cứu của chị em khóc luôn"; "Nghe tiếng hô của cô gái tôi hoảng quá. May thay mọi chuyện sau đó là 1 cái kết có hậu..."; "May mà có chị hô thật to thì ở dưới anh Mạnh mới kịp thời cứu cháu bé. Cảm ơn vì tất cả".

"Tuyệt vời. Xin chúc anh Mạnh và chị Huế luôn mạnh khỏe. Chúc cháu bé nhanh khỏe lại xuất viện trở về với gia đình. Và cũng xin đưa lời khuyên các anh chị ở nhà cao tầng. Không nên để cháu nhỏ chơi 1 mình ở nhà. Và dù có trẻ nhỏ hay không tốt nhất nên lắp thêm lưới an toàn vì sinh mạng của bạn và cả gia đình".

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ có thư khen anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã có hành động dũng cảm cứu cháu bé tại tòa nhà 60B, phố Nguyễn Huy Tưởng. Trong thư, Bí thư Hà Nội đánh giá, đây là hành động rất nhân văn và dũng cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh khi không nghĩ đến nguy hiểm của bản thân vì sự an nguy của cháu bé. Đây là hành động phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Thủ đô Hà Nội và quê hương Đông Anh văn hiến, anh hùng.

“Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương tấm gương người tốt việc tốt và hành động dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp của anh Nguyễn Ngọc Mạnh", Bí thư Hà Nội viết.

Ông Vương Đình Huệ mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới anh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm, trách nhiệm, nỗ lực lao động, cống hiến và lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng, góp phần tích cực xây dựng cuộc sống bình yên, thân thiện, giàu đẹp, văn minh.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng có quyết định tặng bằng khen cho anh Mạnh.

Quyết định nêu rõ: Tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Ngọc Mạnh, thường trú tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh đã có hành động dũng cảm cứu người tại tòa nhà 60B, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (ngày 28/2/2021).



Mức thưởng cho cá nhân là 3 lần mức lương cơ sở.

